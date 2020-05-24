  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Başkan Esen, bayramda pandemi sürecinin kahramanlarını unutmadı

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, pandemi döneminde özveriyle çalışan Konyaaltı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü çalışanlarını, Ramazan Bayramının ilk günü ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-24 11:02:03 -
Başkan Esen, bayramda pandemi sürecinin kahramanlarını unutmadı

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, pandemi döneminde özveriyle çalışan Konyaaltı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü çalışanlarını, Ramazan Bayramının ilk günü ziyaret ederek bayramlarını kutladı.


Esen, Ramazan Bayramının birinci gününde sabah erken saatlerde, belediyenin temizlik işçilerini ziyaret etti. İşçilerle sosyal mesafeyi gözeterek bayramlarını kutlayan Esen, Korona virüs ile mücadele kapsamında büyük özverilerle çalışan temizlik işçileriyle gurur duyduğunu söyledi. Pandemi dönemi devam ederken tedbirleri elden bırakmadıklarını, gece gündüz çalıştıklarını dile getiren Başkan Esen, bu süreçte özellikle temizlik işçilerinin büyük bir özveri gösterdiğini söyledi.


Başkan Semih Esen, kendisinin de gençlik yıllarında bayramda çalıştığını işçilerle paylaştı. Bayram günlerinde bazı insanların çalışmak durumunda olduğunu belirten Esen, temizlik işçilerinin de yılın 365 günü çalıştığını aktardı.


Esen, şöyle konuştu: "Sizin yaptığınız iş, biri tarafından yapılmazsa vatandaşı son derece mağdur edecek bir iş. Önemli bir iş yapıyorsunuz. Kutsal bir işi yapıyorsunuz. Vatana hizmet demek, sadece namlunun ucunda her an tehlikeli görevleri yapmak demek değildir. Vatandaşın yapılmazsa sıkıntıya düşeceği hizmetleri yapmak da vatana hizmettir. Emin olun ki sizin yaptığınız hizmeti herkes diliyle söylemese de gönülden biliyor. ‘Eğer bu adamlar bu işi yapmamış olsaydı biz sıkıntı yaşardık’ diyor herkes. Dolayısıyla emin olun ben dahil herkes takdir ediyor sizleri. Sizlerle iftihar ediyorum. Herkes evinde çoluğuyla çocuğuyla bayram yapmaya hazırlanırken, siz sabahın ilk saatlerinde kalktınız, hem ekmeğinizin peşinde hem işinizin peşinde buraya geldiniz. Moralinizi her zaman yüksek tutun. İnşallah her şey daha güzel olacak” dedi.


Başkan Esen, konuşmasının ardından çalışanlara çikolata hediye etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Koronavirüste şoke eden İstanbul detayı! Netlix'in üç dizisi büyük tartışma konusu oldu
Medya

Koronavirüste şoke eden İstanbul detayı! Netlix'in üç dizisi büyük tartışma konusu oldu

Dünyayı etkisi alan yeni tip koronavirüsün doğal olup olmadığı gizemini korkuyor. ABD ve birçok ülke koronavirüsün Çin'de üretildiğini savun..
Stratejist Murat İrfan Ağcabay'dan korkutan sözler: Binlerce yıldır atıl durumda olan virüsler orada harekete geçti
Gündem

Stratejist Murat İrfan Ağcabay'dan korkutan sözler: Binlerce yıldır atıl durumda olan virüsler orada harekete geçti

Araştırmacı, stratejist Murat İrfan Ağcabay, dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüse ilişkin korkutan açıklamalar yaptı. Ağcabay, k..
Tek icraati heykel dikmek olan CHP, şimdi de kafayı Erdoğan'ın fotoğraflarına taktı
Gündem

Tek icraati heykel dikmek olan CHP, şimdi de kafayı Erdoğan'ın fotoğraflarına taktı

Tek icraati heykel dikmek olan ve CHP'nin İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, şimdi de kafayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğraflarıyla b..
Satılık 2016 model Audi marka A3 tipli otomobil
Satılık 2016 model Audi marka A3 tipli otomobil

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı