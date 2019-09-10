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Başkan Ertürk’e İlköğretim Haftası ziyareti

İlköğretim Haftası ve 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılının başlaması dolayısıyla öğretmen ve öğrenciler, Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk’ü makamında ziyaret etti.

10 Eylül 2019 Salı 09:02
Başkan Ertürk’e İlköğretim Haftası ziyareti

İlköğretim Haftası ve 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılının başlaması dolayısıyla öğretmen ve öğrenciler, Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk’ü makamında ziyaret etti. Ziyaret esnasında öğrenciler Başkan ERTÜRK’e çiçek hediye etti.


Kuyucak Milli Eğitim Müdürü Mehmet Karadağ, Ertuğrul Gazi İlkokulu Müdürü Özer Güler, Ertuğrul Gazi İlkokulu Öğretmenlerinden Mehmet Ali Yeşildağ, Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk’ü makamında ziyaret etti.


Başkan Ertürk ziyarette yaptığı açıklamada, "İlköğretim, okumanın, anlamanın, görmenin ve görebildiğinden anlam çıkarmanın, ders almanın, düşünmenin, zekayı terbiye etmenin yani kültürün temellerinin atıldığı yerdir. İlköğretim, Atatürk’ün dediği gibi Türkiye Cumhuriyeti’nin temelidir. 2019-2020 eğitim öğretim yılının tüm öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve velilerimize hayırlı olmasını temenni ediyor, size ve tüm öğrencilerimize eğitim hayatında başarılar diliyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı 09:02
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