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Başkan Eroğlu’dan, Cumhur İttifakı değerlendirmesi

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Cumhur İttifakına değinerek,"Sözümüzde, eylemimizde kardeşlik hukukuna helallik getirmedik, getirmeyeceğiz.

21 Şubat 2019 Perşembe 16:24
Başkan Eroğlu’dan, Cumhur İttifakı değerlendirmesi

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Cumhur İttifakına değinerek,"Sözümüzde, eylemimizde kardeşlik hukukuna helallik getirmedik, getirmeyeceğiz." dedi.


Tokat’ta belediye meclis adayları ile istişare toplantısı Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu’nun başkanlığında yapıldı. Konuşmasında 5 yıllık belediye başkanlığı sürecinde yaptığı çalışmaları değerlendiren Başkan Eroğlu, mahalli idareler seçimlerinde de başarıyla çıkıp, en yüksek oranda meclis üyesi alacaklarını kaydetti.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Tokat mitingine değinen Başkan Eroğlu,"Cumhurbaşkanımızın da gelecek olması bizim için son derece önemli. Oradaki heyecan, o güzel topluluk, oradaki enerji şehre öyle bir yayılıyor ki bu sevgi bambaşka bir şey. Liderimiz Cumhur İttifakına ne kadar önem veriyor, bu ülkemizin bekası ile ilgili. Biz de bu sorumluluğu hep yürekten hissettik. Sözümüzde, eylemimizde kardeşlik hukukuna helallik getirmedik, getirmeyeceğiz." dedi.


71 yeni proje ses getirecek


9 başlık altında 71 yeni projenin tanıtımını önümüzdeki hafta içinde yapacaklarını belirten Başkan Eroğlu,"Tokat’ımıza yeni şeyler yapmanın gayreti içerisinde olacağız. Ciddi, güzel, şehre yakışan, şehrin ihtiyaçlarına cevap veren projelerle halkımızın önüne çıkacağız. Her zaman takım ruhuna önem veririm. Biz bu ruhu ne kadar yakalarsak, o kadar başarılı oluruz. Herkesin işin içine katıldığı bir anlayışla çalışmalarımızı yaparız. Güzel bir anlayışla, iyi bir çalışmayla önce önümüzdeki seçimi güzel bir şekilde başaralım, ardından da bu yola revan olalım." diye konuştu.

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Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 16:24
  1. doğa

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