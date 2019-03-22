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Başkan Eroğlu: "Söz verdik, yaptık"

AK Parti Tokat Belediye Başkanı ve Başkan adayı Av.

22 Mart 2019 Cuma 22:30
Başkan Eroğlu: "Söz verdik, yaptık"

AK Parti Tokat Belediye Başkanı ve Başkan adayı Av. Eyüp Eroğlu, söz verdikleri projeleri yaptıklarını belirterek, "Değerli dostlar ne iktidarımız, ne Cumhurbaşkanımız ne de bizler öylesine boş vaatlerle, Kaf Dağı’ndan vaatlerle çalışmayız. Biz yapacağımız işi söyleriz, sözümüzü de tutarız ve bu milleti için yaparız." dedi.



Tokat Belediye Başkanı Av. Eyüp Eroğlu, 31 Mart Yerel Seçimleri çalışmaları kapsamında mahalle mitinglerineBahçelievler Mahallesi ile devam etti. “Ustaya selam, Eroğlu ile devam”, “Tokat’ın gururu Eyüp Eroğlu” tezahüratları ile karşılanan Başkan Eroğlu, 31 Mart’ta destan yazarak hız kesmeden devam diyeceklerini kaydetti. Başkan Eroğlu,“Rabbimin izni, sizlerin dua ve destekleri ile 31 Mart’ta büyük bir zafer elde edeceğiz. Ama bizim derdimiz sadece seçimi kazanmak değil. Seçimi alabileceğimiz en yüksek oyla kazanmak. Alabileceğimiz en yüksek oranla kazanmak.Tokat’ta bir rekor kırmak bütün gayemiz, derdimiz, heyecanımız bu. Tokat’ta tarihi bir rekorla bizler AK Parti’mize bir seçim zaferi hazırlamaya var mıyız? Kapı kapı kalan sekiz günde dolaşmaya hazır mıyız? Hep beraberce gidip çalınmadık kapı, sıkılmadık el bırakmamaya hazır mıyız?Maşallah Bahçelievler kararını biz gelmesek de vermişti. Geldik tüm Tokat’a hazır olduğunuzu tescil ettik.” dedi.



"Biz yapacağımız işi söyleriz, sözümüzü de tutarız"


Belediyeciliği ustasından Recep Tayyip Erdoğan’dan öğrendiklerini ifade eden Başkan Eroğlu, “Recep Tayyip Erdoğan ne diyor? Memleket işi gönül işi, diyor. Evet bizde öyle diyoruz. Memleketi işi gönül işi, belediye işi gönül işi, diyoruz. Bütün derdimiz, gayemiz, amacımız başta siz değerli kardeşlerimizsiniz. Sizin derdinize dertlenmek, tek derdimiz tek gayemiz. Onun için biz de bu noktada 5 yılda yaptığımızı gönül işini daha da artırarak önümüzdeki 5 yılda da devam edeceğiz. 5 yılda hatırlayın neler yaptığımızı. 40 yıldır konuşulan Tokat’ımızın Meydan projesini yapmadık mı? Yaptık, hayırlı uğurlu olsun Tokat’ımıza. Yine Yeşilırmak’ımızda Kanal Tokat projemizi 5 yıl önce burada söylediğimizde sizlerin heyecanını gözlerinizden okumuştuk. Söz verdik Kanal Tokat’ı yaptık. Kapalı Pazar yeri dedik, yaptık. Kültür evi dedik yaptık mahalle konakları, hanımeli kültür sanat merkezleri, spor kompleksleri dedik, yaptık. Söz verdik, yaptık. Değerli dostlar ne iktidarımız, ne Cumhurbaşkanımız ne de bizler öylesine boş vaatlerle, Kaf Dağı’ndan vaatlerle çalışmayız. Biz yapacağımız işi söyleriz, sözümüzü de tutarız ve bu milleti için yaparız. Bizler yeter ki bir olalım, beraber olalım, kardeş olalım, Rabbimin izni ile daha ne dağlar aşarız. Yeter ki siz yanımızda olun.” diye konuştu.



Başkan Eroğlu, mahalle mitinginde Bahçelievler Mahallesi’nde yaptıkları ve şehirde yapacakları projeleri sinevizyon aracılığı ile gösterdi.

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Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 22:30
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