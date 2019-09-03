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Başkan Eroğlu bakkallarla dertleşti

Tokat Belediye Başkanı Av.

03 Eylül 2019 Salı 16:04
Başkan Eroğlu bakkallarla dertleşti

Tokat Belediye Başkanı Av. Eyüp Eroğlu, kentte hizmet veren bakkal esnafı ile bir araya geldi.


Tokat Belediye Başkanı Bakkallar, Manifaturacılar ve Tuhafiyeciler Odasını ziyaret ederek, esnaflarla bir araya geldi. Gerçekleşen ziyarette esnafın taleplerini dinleyen Başkan Eroğlu, aynı zamanda vatandaşın taleplerini de esnaf temsilcilerine iletti. Başkan Eroğlu: "Dünya düzeni değişiyor, ekonomi değişiyor, meslekler değişiyor. Bundan 20 yıl öncesine kadar devam eden mesleklerin birçoğu günümüze ulaşmadı. Teknolojinin gelişmesiyle birçok meslek hayatımızdan siliniyor. Benim çocukluğum babamın esnaf olmasından dolayı Gaziosmanpaşa Bulvarı civarında geçti. Behzat’tan yukarı kısımlar hareketliydi. Niksar yolundan aşağı kısımlar boştu. Şuanda ise tam tersi bir durum söz konusu. Esnafların çeşitlenmesi, daha farklı yer arayışları, yeni yapılaşma şehrin kuzey kısımlarında hareketliliğe neden oldu. Haliyle şehirler de değişiyor. Bizlere düşen görev şehrimizin diğer bölgelerinde de hareketliliği tutabilmek. Meydan Bölgesi, Behzat Bölgesi gibi yerleri daha da canlandırmak. Ardala Sokak, Kuyumcular Çarşısı, Yeraltı Çarşısı gibi eskiden hareketliliği bol olan alanlar şuanda tenhalaşmış vaziyette. Bu konuda başta bizler olmak üzere; sivil toplum kuruluşlarımıza, odalarımıza, esnaflarımıza çok önemli görevler düşüyor. Yereldeki esnaf güçlenirse şehir daha da güçlenecektir. Ne yapıyorsak Tokat’ımıza, şehrimize yapıyoruz. Tokat’ı seviyorsak, birbirimize sahip çıkmalıyız. Yereldeki esnafımıza bizlerin sahip çıkması gerekiyor. Esnafımıza da büyük görevler düşüyor bu konuda. Bütün bunlarla alakalı, esnaflarımızın taleplerini görüşecek, konuşacak ve çözeceğiz" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 16:04
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