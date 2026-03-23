Başkan Erkoyuncu çalışanlarla bayramlaştı

Anadolu Birlik Holding çatısı altındaki tüm iştiraklerin, geleneksel bayramlaşma töreni, bayram sonrası ilk mesai gününde Konya Şeker Kampüsünde gerçekleştirildi. Törene PANKOBİRLİK Genel Başkanı ve Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Erkoyuncu, yönetim kurulu üyeleri, Anadolu Birlik Holding üst yönetimi, Konya Şeker Fabrikası üst yöneticileri, fabrika müdürleri, işçiler ve personeller katıldı. Başkan Ramazan Erkoyuncu, çalışanların bayramını tebrik ederek yönetici ve personelle tek tek görüştü.

ŞEKER SEKTÖRÜ SON 3 YILIN EN ZOR DÖNEMİNDE

Başkan Erkoyuncu, enflasyona bağlı olarak şeker sektörünün zor bir süreçten geçtiğini ifade ederek, “Her ne kadar güzel temennilerde bulunsak da, malum ülkemizde enflasyon gerçeği var. Buna bağlı olarak uygulanan sıkı para politikaları da süreci doğrudan etkiliyor. Şeker sektörü, geçmişten bugüne inişli çıkışlı bir seyir izliyor. Ancak son 3 yıl, sektör açısından en zorlu dönemlerden biri oldu. İki kampanya döneminde şeker pancarı sanayisi nakit akışı anlamında arzulanan kazanç seviyesine ulaşamadı. 2025-2026 kampanya dönemini de sektör maalesef zararla kapatacak. Ülkemiz tarımında stratejik öneme sahip şeker pancarı üretimi ve sanayisinin olumsuz etkilenmemesi ve kazancı çiftçi tabanına yayan en başarılı sözleşmeli tarım modelimizin yara almaması için tüm girişimlerimizi yapıyoruz. Bugün yaşanan sıkışmanın temel nedeni, şeker arzındaki fazlalığın arz-talep dengesinin bozulmasıdır. Daha da önemlisi, gerekli adımlar atılmazsa bu durum tüm sektörü olumsuz etkilemeye devam edecektir. Devletin doğrudan destek vermesi beklenmez, ancak ilgili bakanlıkların arz-talep dengesini yeniden tesis edecek politikalar geliştirmesi büyük önem taşıyor. Mevcut fiyat seviyeleriyle bu işin sürdürülebilir olmadığı ortadadır. Nitekim bugün sektör olarak zarar noktasındayız. Türkiye genelinde hâlâ ciddi bir şeker fazlası bulunuyor ve bu miktarın 1 milyon tona ulaşabileceği öngörülüyor. Bu noktada en etkili çözüm, A kotası kapsamında en az 500 bin tonluk bir ihracat yapılması olacaktır. Aksi halde önümüzdeki yıl şartların daha da zorlaşması kaçınılmaz görünüyor” dedi.

KÜRESEL KRİZ ÇİFTÇİYİ ZORLUYOR

Dünyada yaşanan gelişmelerin çiftçiyi dar boğaza soktuğunu da sözlerine ekleyen Başkan Erkoyuncu, “Bugün dünyada bir savaş var. Vicdanların askıya alındığı Filistin-Gazze savaşı, İsrail-İran-ABD gerilimleri sürüyor. Petrol fiyatlarının 120, 150, hatta 200 dolara kadar çıkabileceği senaryolar televizyonlarda tartışılıyor. Böyle bir durumda, yaptığımız tüm konuşmaların anlamı kalmaz. Çiftçi pancar üretirken yalnızca mazot maliyetiyle karşı karşıya değil; gübre, sulama sistemleri gibi tüm girdiler petrole dayalı. Tüm bu kalemlerin petrole bağlı olması, çiftçinin yükünü daha da artırıyor. Bu nedenle hem ülke olarak, hem kurum olarak hem de bireysel düzeyde daha fazla gayret göstermeli, bu zorlu süreci dayanışma ve kararlılıkla aşmak için var gücümüzle çalışmalıyız” şeklinde konuştu.

Konya Şeker iştiraki olan enerji santrallerinin akıbeti ile ilgili de yoğun Ankara temaslarının sürdüğünü belirten Başkan Erkoyuncu, sürecin kurum lehine sonuçlanmasını temenni ettiğini aktardı.