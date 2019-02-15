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Başkan Ergün’e Muradiye’de yoğun ilgi

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Cuma programı kapsamında Muradiye Mahallesi’ne ziyaret gerçekleştirdi.

15 Şubat 2019 Cuma 17:14
Başkan Ergün’e Muradiye’de yoğun ilgi

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Cuma programı kapsamında Muradiye Mahallesi’ne ziyaret gerçekleştirdi. Cuma Namazını Çarşı Camii’nde kılan Başkan Ergün, İstasyon Caddesi, Çullu Caddesi ve Manisa Caddesi üzerindeki tüm esnaflara hayırlı işler dileyip vatandaşlarla tek tek selamlaştı.


Cuma programı kapsamında Yunusemre ilçesi Muradiye Mahallesi’ni ziyaret eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün Cuma Namazını Çarşı Camii’nde kıldı. Başkan Ergün’e Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç, MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Bilgen, MHP İl Başkanı Ömer Baysal, Ülkü Ocakları İl Başkanı Mehmet Balaban, Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkan Vekili Mehmet Güzgülü, Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Daire Başkanları, şube müdürleri ve partililer eşlik etti.


Başkan Ergün, Cuma namazının ardından Büyükşehir Belediyesinin lokma hayrında vatandaşlara lokma dağıttı. Başkan Ergün lokma dağıtımının ardından İstasyon Caddesi, Çullu Caddesi ve Manisa Caddesi üzerindeki tüm esnaflara hayırlı işler diledi. Vatandaşlarla tek tek selamlaşan Başkan Ergün’e mahalle sakinleri çiçek takdim ederek hatıra fotoğrafı çektirdi. Mahalle kahvesinde vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Ergün, istek ve talepleri dinledi. Merak edilen hususlar hakkında vatandaşları bilgilendiren Başkan Ergün, mahalle ziyaretinde sıkılmadık el, selamlaşmadık vatandaş bırakmadı.


Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, demirci ustasının dükkanında demir dövdü, hayırlı işler diledi. Başkan Ergün kendisine gösterilen yoğun ilgi nedeniyle mahalle sakinlerine teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 17:14
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