Başkan Ergün’den futbolculara moral

Afyonkarahisar’da yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyespor, Teknik Direktörü İlker Püren yönetiminde gerçekleştirdiği çift antrenmanla hazırlıklarına devam etti. Türkiye Belediyeler Birliğinin Ankara’da yapılacak olan toplantısına katılmak için karayoluyla Ankara’ya giden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de Manisa Büyükşehir Belediyespor’un Afyonkarahisar kampını ziyaret ederek futbolculara moral verdi.

Manisa Büyükşehir Belediyespor, Afyonkarahisar’da gerçekleştirdiği çift antrenmanla yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü. Sabah yapılan antrenmanda fonksiyonel kuvvet çalışması yapan siyah beyazlıların akşam antrenmanı ise düz koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Yarı sahada oynanan oyunun ardından ise gruplar halinde yüksek tempoda aerobik koşu yapıldı. Manisa Büyükşehir Belediyespor’un akşam antrenmanı stretching ile sona erdi.

Başkan Ergün’den ziyaret

Türkiye Belediyeler Birliğinin Ankara’da yapılacak olan toplantısına katılmak için karayoluyla Ankara’ya giden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Manisa Büyükşehir Belediyespor’un Afyonkarahisar kampını ziyaret etti. Takım hakkında kulübün CEO’su Levent Devrim ve Teknik Direktör İlker Püren’den bilgi alan Başkan Ergün daha sonra antrenmanı izledi ve antrenman öncesinde futbolcularla kısa bir toplantı yaparak yeni sezon öncesinde başarı dileklerinde bulundu.

Yeni sezon hazırlıklarını Afyonkarahisar’da yoğun bir tempoda sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesporlu futbolcular, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün sürpriz ziyaretiyle moral buldu.

Takım hakkında, Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü CEO’su Levent Devrim ve Teknik Direktör İlker Püren’den takım hakkında bilgi alan Başkan Ergün, daha sonra akşam yapılan antrenmanı izledi. Antrenman öncesinde teknik heyet ve futbolculara moral veren bir konuşma yapan Başkan Ergün, “Yeni sezon çalışmalarında hepinize başarılar diliyorum. İnşallah kazasız, belasız bir sezon geçirirsiniz. Biz vazifemizi yerine getirmeye dün de devam ettik. Rabbim sağlık ve sıhhat verdiği sürece, bundan sonrada getirmeye devam edeceğiz. Bundan sonrası artık sahada sizlere kalıyor. Sizlerin birbirinizle takımdaşlık noktasında arkadaşlığınıza kalıyor. Bu takım Süper Amatör Kümeden, önce Bölgesel Amatör Lig’e çıktı, ardından ise 3. Lig’e ve son olarak TFF 2. Lig’e yükseldi. Geçtiğimiz sezonda yarı final maçında şanssız bir şekilde elenerek Spor Toto 1. Lig’in kapısından döndük. Sizler bu sezon gereken çabayı hep beraber gösterin. Ben, hepinize başarılar diliyorum. İnşallah başarılı ve mutlu olduğumuz bir yıl geçiririz. Yeni hocalarımıza, tüm çalışanlara ve yenilenen sağlık ekibimize Allah kolaylık versin. Tabi ki biz bir aileyiz. Bunu unutmamamız lazım. Aile içerisinde ufak tefek sorunlar her zaman olacaktır. Ancak önemli olan birbirinizi iyi anlayarak, istişare ederek en güzelini en iyi yere getirebilmek. Bu birlikteliği inşallah hep beraber sağlayacağız. Allah yardımcınız olsun. Yeni sezonda inşallah el birliğiyle Manisa Büyükşehir Belediyespor’u hak ettiği yere taşıyacağız” diye konuştu.