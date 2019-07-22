0553 313 94 23

Başkan Ergün’den futbolculara moral

Afyonkarahisar’da yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyespor, Teknik Direktörü İlker Püren yönetiminde gerçekleştirdiği çift antrenmanla hazırlıklarına devam etti.

22 Temmuz 2019 Pazartesi 10:45
Başkan Ergün’den futbolculara moral

Afyonkarahisar’da yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyespor, Teknik Direktörü İlker Püren yönetiminde gerçekleştirdiği çift antrenmanla hazırlıklarına devam etti. Türkiye Belediyeler Birliğinin Ankara’da yapılacak olan toplantısına katılmak için karayoluyla Ankara’ya giden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de Manisa Büyükşehir Belediyespor’un Afyonkarahisar kampını ziyaret ederek futbolculara moral verdi.


Manisa Büyükşehir Belediyespor, Afyonkarahisar’da gerçekleştirdiği çift antrenmanla yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü. Sabah yapılan antrenmanda fonksiyonel kuvvet çalışması yapan siyah beyazlıların akşam antrenmanı ise düz koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Yarı sahada oynanan oyunun ardından ise gruplar halinde yüksek tempoda aerobik koşu yapıldı. Manisa Büyükşehir Belediyespor’un akşam antrenmanı stretching ile sona erdi.



Başkan Ergün’den ziyaret


Türkiye Belediyeler Birliğinin Ankara’da yapılacak olan toplantısına katılmak için karayoluyla Ankara’ya giden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Manisa Büyükşehir Belediyespor’un Afyonkarahisar kampını ziyaret etti. Takım hakkında kulübün CEO’su Levent Devrim ve Teknik Direktör İlker Püren’den bilgi alan Başkan Ergün daha sonra antrenmanı izledi ve antrenman öncesinde futbolcularla kısa bir toplantı yaparak yeni sezon öncesinde başarı dileklerinde bulundu.


Yeni sezon hazırlıklarını Afyonkarahisar’da yoğun bir tempoda sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesporlu futbolcular, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün sürpriz ziyaretiyle moral buldu.


Takım hakkında, Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü CEO’su Levent Devrim ve Teknik Direktör İlker Püren’den takım hakkında bilgi alan Başkan Ergün, daha sonra akşam yapılan antrenmanı izledi. Antrenman öncesinde teknik heyet ve futbolculara moral veren bir konuşma yapan Başkan Ergün, “Yeni sezon çalışmalarında hepinize başarılar diliyorum. İnşallah kazasız, belasız bir sezon geçirirsiniz. Biz vazifemizi yerine getirmeye dün de devam ettik. Rabbim sağlık ve sıhhat verdiği sürece, bundan sonrada getirmeye devam edeceğiz. Bundan sonrası artık sahada sizlere kalıyor. Sizlerin birbirinizle takımdaşlık noktasında arkadaşlığınıza kalıyor. Bu takım Süper Amatör Kümeden, önce Bölgesel Amatör Lig’e çıktı, ardından ise 3. Lig’e ve son olarak TFF 2. Lig’e yükseldi. Geçtiğimiz sezonda yarı final maçında şanssız bir şekilde elenerek Spor Toto 1. Lig’in kapısından döndük. Sizler bu sezon gereken çabayı hep beraber gösterin. Ben, hepinize başarılar diliyorum. İnşallah başarılı ve mutlu olduğumuz bir yıl geçiririz. Yeni hocalarımıza, tüm çalışanlara ve yenilenen sağlık ekibimize Allah kolaylık versin. Tabi ki biz bir aileyiz. Bunu unutmamamız lazım. Aile içerisinde ufak tefek sorunlar her zaman olacaktır. Ancak önemli olan birbirinizi iyi anlayarak, istişare ederek en güzelini en iyi yere getirebilmek. Bu birlikteliği inşallah hep beraber sağlayacağız. Allah yardımcınız olsun. Yeni sezonda inşallah el birliğiyle Manisa Büyükşehir Belediyespor’u hak ettiği yere taşıyacağız” diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 10:45
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Altun: “Mesleklerle ilgili en doğru bilgi; meslek sahiplerinden alınmalıdır”
    1. Altun: “Mesleklerle ilgili en doğru..
    2. Modalife’dan 1 günde teslim fırsatı!
    3. Hastaneye hasta ziyaretine giderken..
    4. Dışişleri Bakanı..
    5. Prof. Dr. Hasan Basri Üstünbaş’ın adı..
    6. (Özel) Böbreğinde unutulan katater..
    7. Kulisleri sallayan gelişme! Yeni..
    8. Eğitimde liyakat çağrısı
    9. Rusya'dan flaş S-400 ve Türkiye..
    10. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Bizim de..
    11. Bağlar Belediyesi’nden annelere yüzme..
    12. Akılalmaz kazadan sağ kurtuldular
    13. Faizde büyük indirim bekleniyor
    14. Çan Belediye Başkanı Öz, Halk ile..
    15. 3 malzemeli pratik kurabiye
    16. Bakan açıkladı: "Tavukları kesime..
    17. Yukiya Amano kimdir? UAEA başkanı..
    18. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(F-35..
    19. "Uluslar arasında köprü olmaya devam..
    20. Beyoğlu ile G’ijduvon arasında kardeş..
    ABD Türkiye konusunda acil olarak toplanıyor! Davetiyede skandal Türkiye detayı
    ABD Türkiye konusunda acil olarak toplanıyor! Davetiyede skandal Türkiye detayı
    İBB’de Gezici istilası
    İBB’de Gezici istilası
    The Guardian Gazetesi'nden Erdoğan'a küstah tehdit! "Bunların hesabı çetin olacak"
    The Guardian Gazetesi'nden Erdoğan'a küstah tehdit! "Bunların hesabı çetin olacak"
    Ali Babacan'ın yol haritası belli oldı
    Ali Babacan'ın yol haritası belli oldı
    Üç makam araçlı cemiyet başkanı!
    Üç makam araçlı cemiyet başkanı!

    Günün Karikatürü

    21 Temmuz 2019
    Kendisini belediyeye müdür olarak atayan başkan bakın ne yaptı
    Kendisini belediyeye müdür olarak atayan başkan bakın ne yaptı
    Türkiye bu seçimi konuşuyor! Önce BBP sonra o parti..
    Türkiye bu seçimi konuşuyor! Önce BBP sonra o parti..