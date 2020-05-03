Başkan Ergü: "Güzel günlere kavuşacağız"

Adana’nın Tufanbeyli ilçesinde AK Parti’li Belediye Başkanı Remzi Ergü ilçede evden çıkamayan vatandaşları tek tek ziyaret ederek hem maske ve gıda kolisi dağıtıyor hem de sorunlarını dinliyor.

Korona virüs salgını nedeniyle nüfusuna göre vaka sayısı fazla olduğu için karantinaya alınan Tufabeyli’de Belediye Başkanı Remzi Ergü, Vefa Sosyal Destek ekipleri ile birlikte ilçedeki vatandaşların sorunlarına çözüm için mesai yapıyor. Salgın başlangıcından buyana ilçenin dezenfekte edilmesi, vatandaşların mağdur olmaması için çalışan Başkan Ergü, kırsalda ve merkezde yaşayan tüm vatandaşların tek tek kapısını çalarak isteklerini alıyor sorunlarını dinliyor, maske ve gıda kolisi dağıtıyor.

Belediye Başkanı Remzi Ergü, kaymakamlık ile birlikte ilçede vatandaşların salgında mağdur olmaması için seferberlik başlattıklarını ifade ederek, "Cumhurbaşkanımızın önderliğinde ilçemizde kaymakamlık belediye olarak gece gündüz demeden tüm vatandaşlarımızın istek ve şikayetlerini alıyoruz. Sorunları çözerek halkımıza en iyi hizmeti vermeye çalışıyoruz. Tufanbeyli Adana’nın doğası, tarımı, insanı ile yıldız ilçedir. Bende vatandaşlarımız evden çıkamıyor, Vefa Sosyal Destek ekipleri sahada yoğun bir tempoda. Vatandaşlarımızın refahı için tek tek kapı kapı geziyorum. Sosyal mesafeyi koruyoruz. Biz bize yeterek bu salgını inşallah kısa sürede atlatarak güzel günlere kavuşacağız" diye konuştu.