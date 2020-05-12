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Aktüel

Başkan Erener’den kan bağışına destek

Giresun’un Görele Belediye Başkanı Tolga Erener, Kızılay’a kan bağışında bulunarak vatandaşları kan bağışına destek olmaya davet etti.

Yeniakit Publisher
2020-05-12 13:31:29 -
Başkan Erener’den kan bağışına destek

Giresun’un Görele Belediye Başkanı Tolga Erener, Kızılay’a kan bağışında bulunarak vatandaşları kan bağışına destek olmaya davet etti.


Başkan Erener, İlçe Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş, kamu kurum müdürleri ve çalışanları, İlçe Gençlik Merkezi’nde Kızılay’a kan bağışında bulunarak, destek verdi.


Korona virüs salgını döneminde Kızılay kan bankasında kan stoklarının azalması nedeniyle Görele İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Op. Dr. Ergun Özdemir Görele Devlet Hastanesi tarafından yapılan kan bağışı çağrısına kulak veren Başkan Erener, kan bağışında bulunarak, duyarlı vatandaşları kan bağışına davet etti.


Erener, insanların hem kendi sağlığı hem de hayat kurtarma açısından düzenli olarak kan bağışında bulunması gerektiğini söyledi.

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