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Aktüel

Başkan Erener ulaşıma açılan yolu inceledi

Görele Belediye Başkanı Tolga Erener, 4,5 kilometresi asfalt, 4 kilometresi betonlanarak ulaşıma açılan Bozcaali Mahalle yolunu inceledi.

2020-04-29 16:27:43 -
Başkan Erener ulaşıma açılan yolu inceledi

Görele Belediye Başkanı Tolga Erener, 4,5 kilometresi asfalt, 4 kilometresi betonlanarak ulaşıma açılan Bozcaali Mahalle yolunu inceledi.


Yıllar sonra hizmete kavuşan Bozcaali Mahallesinin yol ağını yerinde inceleyen Erener, mahalle halkıyla el ele vererek, Bozcaali Mahalle yolunu sıkıntısız bir şekilde trafiğe kavuşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.


Yolun mahalle halkına hayırlı olmasını dileyen Erener, "Yakın zamanda Hayvan Barınağımız ve Ünlüce Mesire yerine giden stabilize yolumuzu betonlamaya başlayacağız" dedi.

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