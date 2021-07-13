Başkan Erdoğan'ın ziyareti fena korkuttu! Provokasyona başladılar

Doğu Akdeniz'deki olası enerji keşiflerinin yanı sıra adada süregelen iki devletli çözüm ile ilgili açıklamalarda bulunması beklenen Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın KKTC ziyareti, Yunan basınında adeta tek gündem oldu.

Türkiye ile başta Doğu Akdeniz'deki enerji faaliyetleri olmak üzere, askeri teknoloji alanında bir dünya devi olma yolunda hızla ilerlemesi nedeniyle bitmeyen bir çıkar çatışması içine giren Yunanistan, bu kez de Kıbrıs Barış Harekatı'nın 47. yıl dönümü olan 20 Temmuz'un yaklaşmasıyla paniğe kapıldı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 20 Temmuz'da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) gerçekleştireceğini duyurduğu ziyaret, Yunan medyasında alarma neden oldu.

Erdoğan'ın vereceği mesajlar merak konusu oldu

Başkan Erdoğan, adaya yapacağı ziyaretle ilgili olarak "İnşallah 20 Temmuz'da ben Kıbrıs'ta olacağım ve Kuzey Kıbrıs'tan gerekli mesajları tüm dünyaya inşallah oradan vereceğim ve onun için Kuzey Kıbrıs'ta olacağım. Çünkü Kuzey Kıbrıs'ta bizim bulunmamız, Kuzey Kıbrıs'tan bizim vereceğimiz mesajlar sadece adayı değil tüm dünyayı ilgilendiriyor ve eğer siz bu kararlılığınızı göstermezseniz, bu duruşunuzu ortaya koyamazsanız, kimse sizi adam yerine koymaz" ifadelerini kullanmıştı.

Erdoğan'ın Yavru Vatan'a ziyareti sırasında Doğu Akdeniz'deki enerji kaynaklarına ilişkin vereceği bir müjde ya da Kapalı Maraş'ın tamamen açılmasına yönelik bir çözüm önerisi sunması ihtimalleri karşısında büyük korku yaşayan Yunan medyası, manipülasyon çalışmalarına resmen başladı.

Yunan basınından provokatif manşetler

Kapalı Maraş'a ilişkin bir gelişmelerden korkan radikal Rumların, 19 Temmuz gecesi sınır bölgesinde protesto gösterileri planlaması gibi ihtimaller konuşulmaya başlamışken, Yunan medyası art arda Erdoğan'ın ziyareti ile ilgili manşetler atar hale geldi.

Barış Harekatı yıl dönümü ziyaretini "işgal edilen" bölgelere yapılacak bir ziyaret olarak nitelendiren Yunan gazeteler, Erdoğan'ın vereceği müjdelere ilişkin yaşanılan endişeyi de dile getirdi.

Erdoğan'ın KKTC ve Rum Kesimi ile ilgili iki devletli çözüme vurgu yapacağını gündeme taşıyan gazeteler, masada Doğu Akdeniz'deki enerji faaliyetlerinin de yer alacağını söyleyerek "Yeni bir keşif duyurusuna hazırlıklı olmalıyız" mesajını verdi.