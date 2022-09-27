Başkan Erdoğan'ın sözleri Yunanistan'ı salladı! "Son dakika" olarak duyurdular

Yunanistan'ın hukuka aykırı bir biçimde Ege'deki adalara zırhlı araç sevk ettiği anların ortaya çıkması sonrası Türkiye harekete geçti. ABD ve Yunanistan'a nota verildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda bu konuyu ele aldı. Başkan Erdoğan, "ABD'den gelen destekler sizi kurtarmaz" dedi. Erdoğan'ın bu sözleri Yunan basınında yankılandı.

Başkan Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde;

"Niyetlerini gayet iyi biliyoruz"

Yunanistan'ı kışkırtarak üzerimize salanların niyetlerini gayet iyi biliyoruz. Karası, denizi ve havasıyla ülkemiz savunmasından taviz vermeyecek ama vaktimizi, enerjimizi, dikkatimizi dağıtmaya yönelik kirli senaryolara da pabuç bırakmayacağız. Bir yandan hadsizlere haddini bildirirken hedeflerimizden kesinlikle sapmayacak, kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz. Batı Trakya ve adalara yığılan silahlar bizim için bir anlam ifade etmez. Çünkü bizim gücümüz ve imkanlarımız bunların çok ötesindedir. Ama bu durumun söz konusu ülke için gizli bir işgal anlamına geldiğini de hatırlatmak isteriz. Netice itibarıyla o topraklarda yüzlerce yıllık emeğimiz ve halen yaşayan çok sayıda soydaşımız, dindaşımız var. Bunlar adına yaşanan gelişmelerden üzüntü duymak da vazifemizdir. Batı Trakya'da herhangi bir derneğin veya okulun adında Türk ifadesinin geçmesinden rahatsızlık duyan Yunanistan'a hatırlatmak isteriz, kendinize gelin.

"Sadece patinaj yaparsınız başka bir işe yaramaz"

Amerika'dan, Avrupa'dan sizlere gelen destekler zannediyor musunuz sizi kurtarır? Kurtarmaz. Sadece patinaj yaparsınız başka bir işe yaramaz. Preveze Deniz Zaferi'nin 484'üncü senei devriyesinde Kaptan-ı Derya Barbaros Hayreddin Paşa başta olmak üzere tüm kahramanlarımızı rahmetle yad ediyorum. Buradan Mavi Vatan'da ve dünyanın farklı bölgelerinde fedakarca görev yapan deniz kuvvetlerimizin tüm mensuplarını tebrik ediyorum.

Erdoğan'ın bu sözleri Yunan basınında yankılandı

in.gr'de yer alan haberde, Başkan Erdoğan'ın "ABD sizi kurtaramayacak" sözlerini manşetine taşıdı. Miçotakis'in kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamalara atıfta bulunuldu. Haberde Başkan Erdoğan'ın açıklamalarına geniş bir şekilde yer verildi. Miçotakis, kabinede yaptığı açıklamalarında, "Karşılarında sadece Yunanistan değil, Avrupa'nın yanı sıra NATO müttefiklerimiz de var" sözleri ile yine Batılı ülkelere sığındıklarını belirtmişti.

CNN Greece'de yer alan haberde, Başkan Erdoğan'ın meydan okuduğu ifade edildi ve "Batı Trakya"da yoğunlaşan silahlar bizim için hiçbir şey ifade etmiyor" sözlerine dikkat çekildi. Haberde, Başkan Erdoğan'ın , 'ABD sizi kurtarmayacak' sözlerine de yer verildi.

Kathimerini'de yer alan haberde ise; Başkan Erdoğan'ın "ABD ve Avrupa'nın desteği sizi kurtarmaz" sözlerine dikkat çekildi. Başkan Erdoğan'ın bir kez daha Yunanistan'a meydan okuduğu belirtilen haberde, Başkan Erdoğan'ın "Batı Trakya'da ve adalarda biriken silahlar bizim için hiçbir şey ifade etmiyor. Bizim gücümüz onların çok ötesinde. Bunun söz konusu ülke için gizli işgal anlamına geldiğini hatırlatmak isteriz" sözlerine yer verildi.

To Vima Başkan Erdoğan'ın sözlerini, yine 'ABD sizi kurtaramaz' başlığı ile okurlarına sunarken Yunanistan'ı provokasyonla suçladığını ifade etti.