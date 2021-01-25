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Ekonomi Başkan Erdoğan'ın sözleri sonrası Türkiye'ye para akıyor! Harekete geçtiler
Ekonomi

Başkan Erdoğan'ın sözleri sonrası Türkiye'ye para akıyor! Harekete geçtiler

Yabancı yatırımcılar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın "reform" açıklaması sonrası yeniden ülkeye dönmeye başladı.

Yeniakit Publisher
2021-01-25 16:42:00 -
Başkan Erdoğan'ın sözleri sonrası Türkiye'ye para akıyor! Harekete geçtiler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeni, piyasa dostu bir dönem sözü verdiği ve yeni bir Merkez Bankası Başkanı görevlendirdiği kasım ayından beri Türk varlıklarına 15 milyar dolardan fazla yatırım yapıldı.

Ondan fazla yabancı yatırım yöneticisi ve Türk bankası ile yapılan mülakatlar bu para akışının, özellikle büyük yatırımların uzun vadeli pozisyon almaları durumunda yıl ortasına kadar ikiye katlanabileceğini söylüyor.

Altı Türk bankacı Reuters’a, yabancıların yıl ortasına kadar 7 ila 15 milyar dolar tutmalarını beklediklerini söyledi. Deutsche Bank ise 10 milyar dolar giriş olmasını öngörüyor.

Londra merkezli BlueBay Varlık Yönetiminden Polina Kurdyavko, "Farklı bir yaklaşımı görmek bizi çok cesaretlendirdi. (…) Risk toplamımızı artırdık ve bilindik adımları görmeye devam ettiğimiz müddetçe tutmayı planlıyoruz" dedi.

Paris merkezli Carmignac’ta Gelişmekte Olan Piyasalar Fon Yöneticisi Joseph Mouawad, "Türk varlıklarında değerlenme olabilir ve özellikle bu yüksek vadelerle biz de biraz daha ilgiyle bakmaya başladık" dedi.

 

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