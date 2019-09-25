Başkan Erdoğan’ın sözleri Netanyahu’ya battı! Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda İsrail'in zalimliğini dünya kamuoyuna tokat gibi sözlerle anlatmasına Katil İsrail Başbakanı Binyamin Netenyahu’dan, skandal bir paylaşımla cevap geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı konuşma gündeme oturdu. İsrail'in gerçek yüzünü haritalarla gösteren Başkan Recep Tayyip ErdoğanBM'ye İsrail'le ilgili onlarca BM kararının neden uygulanmadığını sordu. İsrail'in gerçek yüzünü dünyaya gösterdi “Sokaktaki masum Filistinli kadının İsrail güvenlik güçleri tarafından alçakça öldürülmesi görüntüleri vicdanları harekete geçiremiyorsa artık sözün bittiği yerdir” diyen Cumhurbaşkanı “Toprakları durmadan büyüyor. Merak ediyorum, bu İsrail devletinin sınırları neresidir” diye konuştu. "Kürtleri ve Ermenileri katletti" iftirası Erdoğan'ın İsrail yönemimine yönelik sözlerine İsrail Başbakanı Binyamin Netenyahu, twitter sayfasından çirkin ithamlarda bulunarak yanıt verdi: "İsrail hakkında yalan söylemeye son vermeyen, kendi ülkesinde Kürtleri katleden ve Ermeni halkına yönelik korkunç katliamı reddeden Erdoğan İsrail’e vaaz vermemeli. Erdoğan yalan söylemeye son ver."

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