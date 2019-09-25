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Başkan Erdoğan’ın sözleri Netanyahu’ya battı!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda İsrail'in zalimliğini dünya kamuoyuna tokat gibi sözlerle anlatmasına Katil İsrail Başbakanı Binyamin Netenyahu’dan, skandal bir paylaşımla cevap geldi.

25 Eylül 2019 Çarşamba 10:46
Başkan Erdoğan’ın sözleri Netanyahu’ya battı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı konuşma gündeme oturdu. İsrail'in gerçek yüzünü haritalarla gösteren Başkan Recep Tayyip ErdoğanBM'ye İsrail'le ilgili onlarca BM kararının neden uygulanmadığını sordu.

İsrail'in gerçek yüzünü dünyaya gösterdi

“Sokaktaki masum Filistinli kadının İsrail güvenlik güçleri tarafından alçakça öldürülmesi görüntüleri vicdanları harekete geçiremiyorsa artık sözün bittiği yerdir” diyen Cumhurbaşkanı “Toprakları durmadan büyüyor. Merak ediyorum, bu İsrail devletinin sınırları neresidir” diye konuştu.

"Kürtleri ve Ermenileri katletti" iftirası

Erdoğan'ın İsrail yönemimine yönelik sözlerine İsrail Başbakanı Binyamin Netenyahu, twitter sayfasından çirkin ithamlarda bulunarak yanıt verdi:

"İsrail hakkında yalan söylemeye son vermeyen, kendi ülkesinde Kürtleri katleden ve Ermeni halkına yönelik korkunç katliamı reddeden Erdoğan İsrail’e vaaz vermemeli. Erdoğan yalan söylemeye son ver."

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Haber Tarihi: 25 Eylül 2019 Çarşamba 10:46
  1. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  2. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu
  3. İsrail
  4. BM
  5. Binyamin Netenyahu
  6. twitter
  7. Kürtler
  8. Ermeniler
  9. soykırım

YORUM YAZ

  • Vahap KalyoncuVahap Kalyoncu3 dk önce
    Eğer bu harıta yalansa doğrusunu göstersene şayet insan isen.
  • TURANTURAN26 dk önce
    Sayın abdullah demişkikim tayyib'in yanında duracak netanyahu ise herkesle diplomatik iyi ilişkisi var demiş.Doğru olanın yanında "ALLAH" var yetmezmi?Bilin diye yazıyorum.Binlerce insan size iyilik etmek istese Allah dilemedikçe size kimse yardım edemez,yine binlerce insan size kötülük etmek istese Allah dilemedikçe kimse size zarar veremez."LA GALİBE İLLALLAH."Başka söze hacet yok.
  • vedatvedat40 dk önce
    yani kendi ağzıyla reisin doğru söylediğini itiraf etmiş oldu. yani ben de bu var ama sende de var demek. ben kabul ediyorum. yalnız biz ermeni ve kürt kardeşlerimizle sizin fitneniniz yüzünden sorun yaşadık. kardeş kavgası bu sorun şu an yok!!!!!.. bakalım bundan sonrara ne olacak....
  • fikret günalfikret günal48 dk önce
    ateş seni çağırıyor netanyahu kafirio akıttığınız masumların kanlarında boğulacaksınızinşallah o katil terör aşağılık devletinizin yok olup gittiğinide görürüz.işte o gün bizim en büyük bayramımızdır.kankan sisi kafirde zor durumdainşallah ikinizde geberirsinizzalim ve kafirler için yaşasın cehennem
  • ParssParss1 sa önce
    Kürt katil leri vaaz veriyor...soysuzlar ne filistin filistin filistin okulda kendi dili okuyor başbakanı meclisi var bayrağı var taninyor israil tarafından.kurtler bu haklara hangisine sahip hak isteyeni öldürüyor hapise hep ne idi var hapiste siyaset bile yasak gerçekten kurt dostu kardeşi isrsuldir kurt sorunu taşıyor dünyaya
  • KütahyaKütahya1 sa önce
    BM Yapılan Bu Konuşma "Diktatörün" Konuşması Değil, Vatanını, Özünü,Değerlerini savunan bir liderin konuşmasıdır. Diktatör görmek isteyen Trump ve Netanyahu' ya baksın Diktatör böyle olur. Diktatör Filistini, Aylan Bebeği, Keşmiri söylemez. Hani Bu Milletin Sanatçıları ner'de Kaz alıp sokağa çıkanlar bakın liderimiz, lideriniz bu konuşmayı yapıyor Avuçlarınız kaparıncaya kadar alkışlasanıza alkışlamazlar, ama İMF görüşmeyi yaparlar PKK'yı alkışlarlar. Bura alkışlanacak varsa önce Sayın CUMHURBAŞKANIM ve de davranışından dolayı Sayın DEVLET BAHÇELİ..Uyan artık Milletim,Silkin özüne dön....
  • Rabia Zafer Rabia Zafer 1 sa önce
    Asıl Sen Yalan Söyleme Yalancı İşgalci Katil. Şerefsiz Hain Alçak Lanetyahu. O Söylediklerinin Hepsini Filistinlilere Karşı Siz Yaptınız Şerefsiz.
  • nadim hatipoğulları nadim hatipoğulları 1 sa önce
    ALLAHCC YAR VE YARDIMCIN OLSUN BU ÜLKEDE BUNLARI DÜNYANIN YÜZÜNE BU ŞEKİLDE HAYKIRARAK SÖYLEYEN BAŞKA LİDER VARSA BIRAKIN ELİNİ AĞAĞINI ÖPMEYENİN ALLAHCC BELASINI VERSİN REİSEDE HAKSIZ YERE SALDIRANIN İÇERDE VEDIŞARDAKİ HAİNLERİNDE ALLAHCC BİLDİĞİ GİBİ YAPSIN ALLAHCC İMANDAN DOĞRULUKTAN AYIRMASIN ÜLKEMİZİ MÜSLÜMAN TÜRK MİLLETİNİ VE ÜMMETİ MUHAMMEDİ SAKLASIN BEKLESİN AMİN.
  • mustafamustafa1 sa önce
    yalan cinayet sizin işiniz piçler
  • Kemalist Düşmanı AkpartiliKemalist Düşmanı Akpartili1 sa önce
    İşgalci siyonist kfir, "yalan söyleme" diyor fakat neyin yalan olduğunu söyleyemiyor!! Filistin topraklarının 4/3'ünde işgalci olduğunuz mu yalan? Her gün, kontrol noktalarında silahsız savunmasız insanlara mermi yağdırdığınız mı yalan!!! Filistinde siyonizm Türkiyede kemalistler!!
  • ahmetahmet1 sa önce
    kaatil, hirsiz, korkak, abd-ingiliz kucak dansi!karsiliginda simartilan terorist fahisenin hakaret ettigi dusmanlik besledigi kisi, hukumet ve devletler dogru yoldadir, erdemlidir, insanlik icin umuttur
  • AbdullahAbdullah1 sa önce
    Bu adamın ne dediği değil, kimler bu adamın arkasında olacak kim tayyibin arkasında duracak. Malesef tayyibin arkasında duracak kimse yok çünkü gücü yok, herkesle kavgalı. Netenyahu ise herkesle diplomatik ilişki kurup arkasına aldı.

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