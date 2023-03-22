Başkan Erdoğan'ın ilk iftar yeri belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk iftarı Kahramanmaraş'ta depremzedelerle birlikte yapacak.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ramazan ayının ilk iftarını depremden etkilenen Kahramanmaraş'ta yapacak.
Başkan Erdoğan yarın Kahramanmaraş'a giderek kentte yapılan çalışmalara ilişkin bilgi alıp incelemelerde bulunacak.
Erdoğan daha sonra vatandaşlarla buluşarak ilk iftarını depremzedelerle yapacak. Erdoğan'ın ramazan ayı boyunca zaman zaman deprem bölgesinde vatandaşlarla bir araya geleceği öğrenildi.
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