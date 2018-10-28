THY- Euroleague
0553 313 94 23
impression

Başkan Erdoğan'ın fındık alımı açıklaması

Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) mutlaka fındık alımı yapması ve fiyatın da 15 lira bandında olması gerektiğini defalarca dile getirdiklerini ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu sese kulak verdiğini belirtti.

28 Ekim 2018 Pazar 11:12
Başkan Erdoğan'ın fındık alımı açıklaması

Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, yaptığı yazılı açıklamada, fındık konusunda ziraat odalarının sürdürdüğü mücadelenin karşılığının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasıyla alındığını ifade etti.

Karan, 1 Kasım itibarıyla fındık sektöründe çok şeylerin değişeceğini ve piyasada taşların yerine oturacağını kaydederek, şöyle devam etti:

"TMO'nun mutlaka alım yapması ve fiyatın da 15 lira bandında olması gerektiğini defalarca beyan ettik. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan bu sese kulak verdi. Fındık fiyatında yaşanan tartışmalara son noktayı koydu ve üreticinin yüzünü güldürdü."

Çiftçinin ürününe sahip çıktığına ve elinde halen fındık bulunduğuna işaret eden Karan, "Fındık üreticisi hiç olmadığı kadar bilinçli davrandı ve ürününe sahip çıktı. Pazara fındık indirmedi ya da ihtiyacı kadarını getirdi. Sabretti, ısrarla TMO'nun alım fiyatını bekledi, bunun karşılığını da gördü." ifadesini kullandı.

Karan, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere kararın alınmasında emeği bulunan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar ile bölge milletvekillerine, üreticiler adına teşekkür ettiklerini belirtti.

Haber Tarihi: 28 Ekim 2018 Pazar 11:12
  1. Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan
  2. fındık alımı
  3. fındık fiyatları
  4. Recep Tayyip Erdoğan

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ankara'da yapılacak! Avrupa'nın en büyüğü olacak
    1. Ankara'da yapılacak! Avrupa'nın en..
    2. FETÖ’cü komutan bülbül gibi şakıdı!..
    3. Gürcistan sandık başında! 25 aday..
    4. İzmir'de art arda 3 deprem!
    5. Karanlık odaları denetim korkusu sardı
    6. Devlet Bahçeli'den yerel seçim hamlesi
    7. Fedakar koca, karısı için bakın ne yaptı
    8. 5 yıldır çamur atanlar, şimdi ‘İsmi..
    9. Cüneyt Çakır hakkındaki FETÖ..
    10. Başkan Erdoğan'ın fındık alımı..
    11. Mağazanın balkonundan düşen kadın feci..
    12. Şoka giren çekici sürücüsü..
    13. Baskın Oran'dan komik 'Reşat Galip'..
    14. Dilinin cezasını çekiyor... Erdoğan..
    15. ASELSAN ile SSB arasında 1,5 milyar..
    16. TAV’dan ilk 9 ayda 206 milyon euro kâr
    17. Diyarbakır’ın ilk kadın zirvesi 1..
    18. Tak cihazı aklında kalmasın
    19. Tartışmalar gündemdeyken, Mehmetçik'in..
    20. Kıdem tazminatında yeni dönem! 2019'da..
    Başkent Ankara'daki nöbetçi eczane isimleri
    Başkent Ankara'daki nöbetçi eczane isimleri
    AK Parti'de İstanbul için yoklama yapıldı! Öne çıkan isim dikkat çekti
    AK Parti'de İstanbul için yoklama yapıldı! Öne çıkan isim dikkat çekti
    Mine Kırıkkanat’ın dili uzadı! “Hesap günü gelecek, sizi mağdur edeceğiz”
    Mine Kırıkkanat’ın dili uzadı! “Hesap günü gelecek, sizi mağdur edeceğiz”
    Doğalgaz ve elektrikle ilgili flaş açıklama!
    Doğalgaz ve elektrikle ilgili flaş açıklama!
    KYK yurt başvuruları ne zaman?
    KYK yurt başvuruları ne zaman?

    Günün Karikatürü

    28 Ekim 2018
    3. Havalimanın adı için önerilen isimler
    3. Havalimanın adı için önerilen isimler
    Bu ne cüret! Türkiye’ye müdahale çağrısı yaptı
    Bu ne cüret! Türkiye’ye müdahale çağrısı yaptı