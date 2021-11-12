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Aktüel Başkan Erdoğan'ın evini görüntüleyen İsrailliler hakkında karar
Aktüel

Başkan Erdoğan'ın evini görüntüleyen İsrailliler hakkında karar

Çamlıca Kulesi’nden Başkan Erdoğan’ın konutunu görüntüledikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 3 İsrailli, savcılık ifadelerinin ardından tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Yeniakit Publisher
2021-11-12 18:37:00 -
Başkan Erdoğan'ın evini görüntüleyen İsrailliler hakkında karar

İstanbul'da önceki gün Çamlıca Kulesi'nin restoran bölümüne gelen İsrail uyruklu N.O. ve M.O. adlı çiftin, kule pencerelerinden çevrenin fotoğraf ve videolarını çektikleri öne sürüldü. Seyir terası ve restoranı bulunan kuledeki çekim sırasında kendi aralarında konuşan çiftin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın evini görüntüleyip birbirlerine gösterdikleri iddia edildi.

Terörle mücadele polisleri tarafından olaya ilişkin toplam 3 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin tamamlanması üzerine sabah saatlerinde İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, ifadeleri alınan 2'si kadın 3 şüpheliyi "siyasal veya askeri casusluk" suçundan tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk etti. Hakimliğin vereceği karar bekleniyor.

 

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