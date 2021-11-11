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Aktüel Başkan Erdoğan'ın evini görüntüleyen İsrailliler gözaltında
Aktüel

Başkan Erdoğan'ın evini görüntüleyen İsrailliler gözaltında

Üsküdar'da bulunan Çamlıca Kulesi'nden Başkan Erdoğan'ın evini görüntüledikleri iddia edilen İsrail uyruklu N.O., ve M.O, isimli karı koca polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-11-11 21:19:00 - 2021-11-11 21:41:50
Başkan Erdoğan'ın evini görüntüleyen İsrailliler gözaltında

Emniyet kaynaklarından edinilen bilgiye göre; olay dün, Üsküdar'da bulunan Çamlıca Kulesi'nde meydana geldi.

İsrail uyruklu N.O. ve M.O. adlı karı koca, Çamlıca Kulesi'ne çıktı. Kulenin penceresinden İstanbul'un çeşitli görselleri çekmeye başlayan çiftin, bir süre sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konutunu görüntüledikleri ve aralarında konuştukları iddia edildi.

O sırada kulede görevli bir personel, çiftin aralarındaki konuşmaları duyarak, durumu polise bildirdi. İhbarı değerlendiren Terörle Mücadele ekipleri, Cumhurbaşkanlığı Koruma birimlerine bilgi verdikten sonra şüpheli çifti gözaltına aldı.

İsrail uyruklu N.O. ile M.O. adlı çift, sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Şüphelilerin yarın işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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