Başkan Erdoğan'ın çıkışı sonrası gözler Cumartesi gününe çevrildi

Türkiye 31 Mart yerel seçimlerine doğru hızla ilerliyor. Partiler hemen hemen hazırlıklarını bir aydır devam ederken, parti içinde adayların belirlenebilmesi adına temayül yoklamaları yapılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'de yürütülen çalışmalara ilişkin detayları partisinin grup toplantısı çıkışında açıkladı.

"Cumartesi günü açıklanabilir"

Erdoğan yerel seçimlere ilişkin yrüttükleri çalışmalarla ilgili detay verdi. Parti grubunun çıkışında konuşan Erdoğan "Cumartesi günü adayların bir kısmı açıklanabilir" dedi.

Büyükşehirlerden bazılarının adayları da açıklanabilir

Başkan Erdoğan'ın açıklamaları, büyükşehirlerin de başkan adaylarının açıklanabileceği yönünde yorumlara neden oldu.