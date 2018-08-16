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Başkan Erdoğan'ın çağrısı sonrası polisler sıraya girdi

Başkan Erdoğan'ın "dolarları bozduralım" çağrısına kayıtsız kalmayan Cizre Emniyet Müdürlüğünde görevli polisler, döviz bürosu önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

16 Ağustos 2018 Perşembe 19:18
Başkan Erdoğan'ın çağrısı sonrası polisler sıraya girdi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın dolar-euro bozduralım çağrısına Cizre Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memurları da destek verdi, döviz bürosu önünde uzun kuyruklar oluştu.

"DEVLETİMİZİN YANINDA OLDUĞUMUZU GÖSTERDİK"

Amerika Birleşik Devletlerinin, Türkiye'ye yönelik yaptırımına tepki gösteren Cizre Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memurları ülkelerine destek olmak için döviz bürolarına akın edip yanlarında getirdikleri dolar ve dövizleri TL'ye çevirdi.

Döviz bürosu önünde uzun kuyruklar oluşturan polisler yanlarında getirdikleri bütün dövizleri TL'ye çevirdi. Polis memurları ile birlikte döviz bozdurmaya giden Cizre Emniyet Müdür Vekili Alptekin Özgen, "Amerika'nın ülkemize yapmış olduğu bu tanımadığımız ambargoyu protesto etmek amacı ile devletimizin yanında olduğumuzu göstermek için Cizre Emniyeti olarak bu döviz kampanyasına katılmak istedik. Emniyet müdürlüğündeki personellerimizle birlikte yanımızda olan bütün dövizleri bozdurup TL'ye çevirerek bu ambargoyu protesto edeceğiz" dedi.

 

"ABD'NİN KİRLİ OYUNUNU PROTESTO EDİYORUZ"

Cizre Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Mehmet Erkek ise ambargoyu protesto ettiklerini söyledi.

Erkek, "ABD'nin ülkemizin üzerinde oynamış olduğu kirli oyuna rağmen ayakta durduğumuzu göstermek amacı ile devletimizin ve ülkemizin yanında olduğumuzu göstermek için Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü olarak dövizlerimizi TL'ye çevirerek bu kirli oyunu ve ambargoyu protesto ediyoruz" diye konuştu.

Nur Mahallesi Yafes Caddesi Üzerinde bulunan döviz bürosuna akın eden polis memurları ve mahalle bekçileri yanlarında getirdikleri dövizleri TL'ye çevirdikten sonra görev yerlerine döndü.

Haber Tarihi: 16 Ağustos 2018 Perşembe 19:18
  1. Türkiye
  2. Amerika
  3. Recep Tayyip Erdoğan
  4. Cizre
  5. Cizre Emniyet Müdürlüğü
  6. Mehmet Erkek
  7. Amerika Birleşik Devletleri

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