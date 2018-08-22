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Başkan Erdoğan’ın bayramını denizin altında kutladılar

Dalgıç Ali Hakan Yavuz ve arkadaşları Başkan Erdoğan’ın bayramını denizin altında açtıkları pankartla kutladı.

22 Ağustos 2018 Çarşamba 14:03
Başkan Erdoğan’ın bayramını denizin altında kutladılar

AK Parti Van İl Genel Sekreteri dalgıç Ali Hakan Yavuz, tatil için gittiği Kıbrıs'ta ekip arkadaşlarıyla dalış yapıp pankart açarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kurban Bayramı'nı kutladı.

AK Parti Van İl Başkanlığından yapılan açıklamaya gör;

İl Genel Sekreteri Yavuz, tatil için Kıbrıs'a gitti. Burada ekip arkadaşlarıyla "Rabia" işareti yaparak dalış gerçekleştiren Yavuz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın posteri ile "İyi bayramlar Sayın Cumhurbaşkanımız, Van İl Başkanlığı" yazılı pankart açtı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yavuz, daha önce deniz dibinde Türk bayrağı ve M. Kemal'in posterinin açıldığını belirterek, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın posteri ise ilk kez açıldı. Bu organizasyonu AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu ve yönetim kurulundaki arkadaşları adına gerçekleştirdik. Herkesin bayramını kutlarız." ifadesini kullandı.

Haber Tarihi: 22 Ağustos 2018 Çarşamba 14:03
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  3. Kıbrıs
  4. Recep Tayyip Erdoğan
  5. Ali Hakan Yavuz

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