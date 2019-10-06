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Başkan Erdoğan'ın 'Barış Pınarı' sözleri operasyonun adı olarak yorumlandı

Fırat'ın doğusuna operasyon sinyali veren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kullandığı "Barış Pınarları" ifadesi operasyonun kod adı olarak yorumlandı. Sosyal medyada "BarısPınarıHarekatı" hashtag'iyle binlerce mesaj paylaşıldı.

06 Ekim 2019 Pazar 10:06
Başkan Erdoğan'ın 'Barış Pınarı' sözleri operasyonun adı olarak yorumlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşmasında "Hazırlıklarımızı yaptık, harekât planlarımızı tamamladık, gereken talimatları verdik. Kararı verilen ve süreci başlamış olan barış pınarlarının önünü açma vakti, belki bugün, belki yarın denebilecek kadar yakındır. Hem karadan hem havadan bu harekâtı yürüteceğiz" ifadelerini kullandı.

"Barış Pınarı"

Erdoğan'ın, "Barış Pınarları" ifadesini kullanması, olası operasyonun kod adı şeklinde yorumlandı. Erdoğan'ın "Barış Pınarları"nı özellikle çoğul belirtmesi de, olası operasyonun birden fazla noktadan başlayacağına işaret olarak değerlendirildi. Olası harekâtta, çıkarma yapılacak ilk bölgelerin, Tel Abyad, Resulayn ve Ayn el Arap (Kobani) olması bekleniyor.

Sosyal medyada isim belli

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının ardından #BarısPınarıHarekatı etiketi Twitter gündeminde birinci sıraya çıktı.

Erdoğan talimatı verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Kızılcahamam'da gerçekleştirilen toplantıda Fırat'ın doğusuna yapılması planlanan operasyonla ilgili açıklamalarda bulundu. Erdoğan "Artık söz bitti. Hazırlıklarımızı yaptık, harekat planlarımızı tamamladık, gereken talimatları verdik. Ülkemizi terör örgütünden uzak tutmak için sürekli yüzümüze gülenlere diyoruz ki artık söz bitti. Bir taraftan Irak tarafından 30 bin civarında TIR'ı Suriye'ye sokacaksınız, silah, mühimmat yüklü bunları terör örgütüne teslim edeceksiniz sonra stratejik ortağız diyeceksiniz.

Müttefiklerimize sorumuz gayet açıktır, siz SDG adıyla gözlerden kaçırmaya çalıştığınız PKK/YPG'yi terör örgütü olarak tanıyor musunuz, tanımıyor musunuz bunu açıklayın?

Hazırlıklarımızı yaptık, harekat planlarımızı tamamladık. gereken talimatları verdik. Kararı verilen ve süreci başlamış olan barış pınarlarının önünü açma ihtimali belki bugün belki yarın denecek kadar yakın. Hem karadan hem de havadan bu harekatı yöneteceğiz. Kendi göbeğimizi kendimiz kesmeye karar verdik." diye konuştu.

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Haber Tarihi: 06 Ekim 2019 Pazar 10:06
  1. Recep Tayyip Erdoğan
  2. PKK
  3. YPG
  4. SDG
  5. Suriye

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