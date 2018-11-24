Başkan Erdoğan'ın 44 yıl önce öğretmenine gönderdiği kartpostal ortaya çıktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 44 yıl önce şehit olan öğretmenine gönderdiği kartpostal ile 1971-72 öğretim yılında okul futbol takımı ile çektirilen fotoğrafı ilk kez ortaya çıktı. Erdoğan'ın içinde yer aldığı futbol takımı 10.01.1972'de 4. Levent Lisesini 3-1 yendi. Maçın ardından öğrenciler hocaları Fevzi Bektaş ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

"Bu ülkeye, bugün bu sahalarda top koşturanlar, sizler hizmet vereceksiniz"

Star'da yer alan habere göre; Bektaş Hoca'nın öğrencilerinden Abdurrahman Şen hatıralarını anlatırken şu ifadeleri kullanıyor: "Karagümrük Stadında Hocamız Fevzi Bektaş'la Erdoğan'ın, bir maçını seyrediyoruz. Erdoğan maçta çok iyi oynuyor. Çıkışta Fevzi Hoca bana, 'Erdoğan dersleri zayıf olduğu halde, sahanın en iyilerinden. Bugün Kuran-ı Kerim'den, Arapça'dan 9-10 alanlar, yarın birer hacı kızıyla evlenip, kenara çekilecekler. Bu ülkeye, bugün bu sahalarda top koşturanlar, sizler hizmet vereceksiniz' dedi."

Solda Erdoğan, Sağda Bektaş

Fevzi Bektaş Hoca, yıllarca İstanbul İmam Hatip Lisesi'nde hizmet verdi, yüzlerce talebe yetiştirdi. O talebelerden biri de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dı.

Erdoğan'ın gönderdiği kartta kutlama mesajı yer alıyor

1979'da Beşiktaş'ta şehit edilen Bektaş hoca'ya Erdoğan'ın gönderdiği kartta kutlama mesajı yer alıyor. 1972'de çekilen fotoğraf ise Levent lisesinin 3-1 yenildiği maçın sonrasına ait.