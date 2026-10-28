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Gündem Başkan Erdoğan'ın 29 Ekim programı çok yoğun
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Başkan Erdoğan'ın 29 Ekim programı çok yoğun

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AA Giriş Tarihi:

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Başkan Erdoğan'ın 29 Ekim programı çok yoğun

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Ekim programı belli oldu. Erdoğan yarın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) 13. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında çeşitli programlara katılacak.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı programına, Anıtkabir ziyaretiyle başlayacak.

Erdoğan, Anıtkabir'deki törenin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde tebrikleri kabul edecek ve Beştepe Millet Ormanı Açılış Töreni'ne katılacak. Açılışta atlı dans gösterisi gerçekleştirilecek.

Açılış sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle konuk TDT devlet ve hükümet başkanlarının katılımıyla düzenlenecek resmi akşam yemeğine ev sahipliği yapacak.

Yemekte davetlileri Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği karşılayacak, salon girişinde tarihteki 16 Türk devletini temsil eden askerler ve bayraklar yer alacak.

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve programa katılan devlet başkanlarının salona girişinde ise Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Bandosu tarafından marşlar çalınacak.

Erdoğan'ın hitabının ardından Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'a nişan tevcih töreni gerçekleştirilecek. Törende, Caparov da hitapta bulunacak.

Program kapsamında, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından, Ali Şir Nevai Uluslararası Ödülü, bu yılki sahibine takdim edilecek.

Türk Dünyası Müzik Topluluğu ile Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın konserinin ardından Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) dans gösterisi sunacak.

Yemekte, müzisyen Kıraç ve Kazakistanlı müzisyen Dimash Qudaibergen de konser verecek.

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