Başkan Erdoğan'ı suçlayan Esed'den skandal çağrı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sınır güvenliğini sağlamak ve tampon bölgedeki terör saldırılarını bertaraf etmek için sinyalini verdiği "yeni harekat" terör örgütü PKK’nın yanı sıra Esed rejimini de endişeye sürükledi.

Suriye’deki terör örgütü PKK/YPG’nin faaliyetlerine ses çıkarmayan ve destek veren Esed rejimi operasyon öncesinde skandal açıklamalarda bulundu.

Türkiye’nin halihazırda harekat bölgesindeki operasyonları kınayan Suriye Dışişleri Bakanlığı terör örgütüne yönelik operasyonları "uluslararası hukukun ihlali" olarak yorumladı. Türkiye'yi "düşmanca" eylem yapmak ile suçlayan Dişleri Bakanlığı ayrıca uluslararası kamuoyuna çağrıda bulundu.

Yeni operasyonlar öncesinde hatırlanacağı üzere terör örgütü elebaşları başta ABD olmak üzere harekatın durdurulmasına yönelik çağrıda bulunurken Esed rejiminden ise yardım istedi.

Teröristleri inlerine gömecek olan operasyon öncesinde terör örgütü PKK/YPG tünel ve hendek kazılarına başladığı kameralara saniye saniye yansıdı.