Başkan Erdoğan'ı öven köşe yazısı engellendi! Facebook'tan skandal uygulama

Habertürk yazarı Serdar Turgut dünkü köşesinde kaleme aldığı yazı Facebook tarafından engellendi. Turgut'un yazısının engellenme nedeni ise G20 Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gösterdiği tavrı övmek. Yani Facebook, Başkan Erdoğan'a dair övgü dolu sözlere engel koydu.

İşte Serdar Turgut'un o yazısı:

G-20 zirvesinden sonra bir değerlendirme yapmış ve Amerikan kaynaklarıyla da konuştuktan sonra 'G-20 zirvesinin en prestijli ülkesi’ başlıklı yazıyı yazmıştım.

Gelişmekte olan sıcak bir haber ile ilgili olduğu için yazıyı pazar günü içinde hızlı girdik.

Zirvenin en düzgün duran en prestijli ülkesi olarak Türkiye’nin çıktığını anlattığım bu yazı çok paylaşıldı, çok okunmaya başladı.

Aramızdaki 8 saat farkının avantajını da kullanarak Türkiye’de pazartesi sabah 08.00 olunca yazıyı sosyal medyadan yeniden paylaşmak istedim. Facebook’tan bu işlemi yapmaya çalıştığımda ekrana şu uyarı geldi. ‘UYARI; Bu mesajda engellenmiş içerik var: Bu mesaj, Facebook’taki diğer insanların kötü amaçlı olduğu yönünde şikayet ettiği içerikler içerdiği için gönderilemedi.’

Kendi ülkesi hakkında güzel şeyler söylediği bir yazı ülkesindeki diğer bazı insanlar tarafından nasıl kötü amaçlı görülüp, şikayet edilip engellenmek isteniyor insan bunu anlamakta zorlanıyor.

Ne tür insan ülkesinin düzgün durduğunu ve bunun diğer ülkeler tarafından takdirle karşılandığının anlatıldığı bir yazıdan rahatsız olabilir ki değil mi! İlginç bir ruh hali ve son derce de hastalıklı.

Bu tavırdaki insanlardan tiksinmemek imkansız.

Bunları kendi bir meselem olduğu için yazmıyorum. Vatan hainlerinin gayretiyle yazı o mecrada diyelim ki 150 yerine 100 okunsun. Ne fark eder ki; başka mecralardan paylaşımlar sürdü onu engelleyemediler.

Tiksiniyorum bu tavırdan

Bunu ne tür kafanın yaptığını biliyorum bu yüzden içimdeki tiksinme duygusu daha da artıyor.

Bunu yapanlar gözleri Erdoğan nefreti ile kararmış insanlar.

Sorsanız kendilerini yurtsever, Atatürkçü filan diye anlatırlar. Aslında varlıkları hem yurtseverlik kavramına hem de Atatürk’ün anısına bir hakaret.

Bu ülkede huzurun bir türlü yakalanamamasının bir numaralı sebebi de onlar.

“Erdoğan'ı övmem çıldırtıyor bunları”

Atatürk ilkelerine bağlı eski bir sosyalist olarak benim Başkan Erdoğan’ın liderliğini övmem çıldırtıyor bunları.

Hayatlarını bu kin ve nefret üzerine kurmuşlar. Bunun ülkemize ne kadar zarar verdiğinin ya farkında değiller ya da bunu umursamıyorlar. Umursamıyorlarsa da başlıkta dediğim gibi vatan haini bunlar.

Bazı insanlar istemiyor diye duygularımı, fikirlerimi baskı altına almayacağım tabii ki.

Ben bu ülkenin en büyük sorunlarından bir tanesinin vatanseverlik ortak paydasında gündelik siyasi kavgaları bir kenara bırakıp bir araya gelemememiz olduğunu düşünüyorum.

Bana ayrılmış olan yazı alanlarında ve hayatımda bu ortak paydaya çapa atıp ondan hiç uzaklaşmamaya çalışıyorum.

Kendi hayat çapalarını nefrete bağlamış bu insanlar ne yaparlarsa yapsınlar ama onlardan bu ülkeye hayır yok bu kesin.