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Başkan Erdoğan'ı duygulandıran hediye

Moldova temasları sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Moldova Cumhurbaşkanı Igor Dodon ile birlikte Gagavuzya Özerk Cumhuriyeti’nin başkenti Komrat’a geldi. Erdoğan'a merhum annesi Tenzile Erdoğan'la birlikte resmedildiği tablo hediye edildi.

18 Ekim 2018 Perşembe 16:12
Başkan Erdoğan'ı duygulandıran hediye

Moldova’nın başkenti Kişinev’deki temaslarını tamamlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Moldova Cumhurbaşkanı Igor Dodon ile Gagavuzya Özerk Cumhuriyeti’nin başkenti Komrat’a geldi. Erdoğan ve beraberindeki heyet, yol boyunca ellerinde Türk bayrakları taşıyan Gagavuzya halkı ve Gagavuzya Özerk Cumhuriyeti Başkanı İrina Vlah tarafından karşılandı.

Komrat temasları kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dodon ve Gagavuzya Özerk Cumhuriyeti Başkanı İrina Vlah ile İcra Komitesi binasında gerçekleştirecekleri görüşmenin ardından ortak basın toplantısına geçti.

Kültür evi açıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ortak basın toplantısının ardından Komrat'ta Altındağ Belediyesi tarafından onarımı yapılan Kültür Evi’nin açılışını yaptı. Burada kısa bir konuşma yapan Erdoğan, "Dün güzel görüşmelerimiz oldu, bugün de güzel görüşmelerimiz olacak. Bugün yine verilmiş sözlerimiz var, yerine getireceğiz. Bir çok eserin Gagavuzya'da yapımına başlayacağız. Onları da süratle sizlere inşallah hediye edeceğiz. Gösterdiğiniz ilgiye, şahsım, milletim adına çok teşekkür ediyorum." dedi. 

Erdoğan'a özel hediye

Açılışta Erdoğan'a Gagauz Özerk Yeri Başkanı İrina Vlah tarafından merhum annesi Tenzile Erdoğan'la birlikte resmedildiği tablo hediye edildi.

Haber Tarihi: 18 Ekim 2018 Perşembe 16:12
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