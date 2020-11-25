Başkan Erdoğan'dan yerli aşı açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları;

- Salgının seyrini bir an önce aşağıya çekmemiz gerekiyor. Aldığımız tedbirlerin yol açtığı sıkıntıların farkındayız. Salgının seyrinin önüne geçemezsek daha can acıtı tedbirler uygulamak zorunda kalabiliriz. TMM diye ifade ettiğimiz tedbirlere ne kadar sıkı riayet edersek diğer tedbirlere o kadar az gerek olur.

- İlk aşılamayı önümüzdeki ay başlatacağız. Kendi aşımızla ilgili de önemli bir yere geldik. En geç nisanda kendi geliştirdiğimiz aşıyı da uygulama seviyesine getirmiş olmayı planlıyoruz. Kendi geliştirdiğimiz aşıyı da en uygun şartlarda inşallah tüm insanlığın hizmetine sunmak düşüncesindeyiz.

- Bizim kimsenin hiçbir ülkenin toprağında egemenliğinde gözümüz yoktur. terör tehdidinin bertaraf edilmesi bölgesel ihtilafların önlenmesi için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz. DEAŞ ile göğüs göğüse çarpışan tek NATO ülkesi biziz.

- Barış Pınarı Harekat bölgesinde sızma girişiminde bulan 17 terörist öldürüldü.

- Bu bir saldırıdır. Bunun deniz hukukunda yeri yok. Bu geminin kaptanı Yunan. Sivil personeli taciz ettiler. Bu yaşananlar hepsi kameralar ile kaydedildi. Gerekli yerlere gönderilecek.

- Libya'ya verdiğimiz destek, ülkenin iç savaşa sürüklenmesini önledi. İç barış sürecinin önü de açılmış oldu. Doğu Akdeniz meselesinde daime soğukkanlı davrandık. Bizim sabırlı davranışımıza rağmen sivil gemimize insani ihtiyaçları karşılayacak sivil gemimize saldırı oldu. Bunun hukukta yeri yok. Bunun da kaptanı yine bir Yunan. Oradaki sivil mürettebatı da taciz ettiler. Bütün bunlar video kayıtlarıyla tespit edilmiş vaziyette. Gerekli yerlere gönderildi.

Dağlık Karabağ savaşı

- Sayın Putin'le Karabağ sürecinde ne gibi adımlar atabileceğimizi görüştük, bölgede barışı egemen kılmanın adımını attık.

- Dağlık Karabağ'da 30 yıllık bir adaletsizliğin son bulmasına katkı sunduk. Ülkemizin desteği sayesinde Azerbaycan toprağı olan Karabağ'daki Ermeni işgali sona ermiş, kalıcı çözüme yönelik umutlar ilk defa artmıştır.

Ekonomide reform mesajı

- Ekonomik sıkıntıları çözmek için her türlü önlemi alıyoruz. İstihdamı korumaya yönelik önlemlere önem veriyoruz. Ekonomide yeni bir yatırım, üretim, ihracat seferberliği başlatıyoruz. Bütçe görüşmelerinin ardından reformları hayata geçireceğiz. Hukuk reformlarını da hızlandırıyoruz. Salgın nedeniyle ihtiyaç duyulan adımlar da atılmaya devam edilecektir.

Cumhur İttifakı mesajı

- Hala parlamenter sistemi savunanlar var. Türkiye yıllarca bu sistemi denedi, koalisyonlarla bu ülke ne hale geldi. Cumhur İttifakı, Türkiye’nin en geniş tabanlı 'siyasi dayanışma' örneğidir. Dün Bahçeli'nin de ifade ettiği gibi bu ittifak gizli veya açık pazarlıklar üzerine kurulu değildir. Bu ittifakın tek amacı ülkemizi büyük ve güçlü Türkiye hedefine ulaştırmaktır. Bizim demokrasiden, hukuktan, adaletten yana en küçük bir sıkıntımız olmadığının ispatı 18 yıllık iktidar geçmişimizdir.