Başkan Erdoğan'dan Türkiye'yi heyecanlandıran açıklama

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti "Türkiye Yüzyılı" Tanıtım Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu.

"Yükseköğrenim burs ve kredi tutarını lisans öğrencileri için 45 liradan 850 liraya çıkardık. Şehit yakını ve gazilerimize hayatın her alanında sahip çıkıyoruz. Kadına karşı şiddetin önlenmesi konusunda çok önemli mesafe kat ettik. Sosyal yardım şemsiyemizi, elektrikten doğal gaza pek çok başlıktaki destekle gerçek ihtiyaç sahibi her aileyi kapsayacak şekilde genişletiyoruz. Net asgari ücreti, hem çalışanı hem de işvereni koruyacak tedbirlerle 184 liradan 5 bin 500 liraya çıkarttık" diyen Başkan Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

1 trilyon dolar sınırına geldi

"Ulaştırmada bölünmüş yol mesafemizi 6100 km'den 28 bin km'ye çıkardık. Fiber internet altyapımızı süratle yaygınlaştırarak, yakında hedeflerimize uygun seviyeye getireceğiz. Hazine ve Maliye'de milli gelirimizi 238 milyar dolardan aldık, 1 trilyon dolar sınırına kadar getirdik."

Türkiye'nin 170 ülkeye savunma sanayii ürünleri ihraç edebilen bir ülke haline geldiğini vurgulayan Başkan Erdoğan şöyle devam etti:

"Ticarette ihracatımızı 250 milyar doların üzerine çıkarırken 228 ülke ve bölgeye yaygınlaştırdık. Milletimizin bel kemiği olarak gördüğümüz esnaf ve sanatkarlarımızı tüm imkanlarla destekledik. Savunma sanayinde kendi ihtiyacımızı karşılamanın ötesinde İHA'lar, SİHA'lar başta olmak üzere 170 ülkeye savunma sanayi ürünleri ihraç edebilen bir ülke haline geldik."

Yerli otomobil TOGG banttan iniyor!

Yerli otomobil TOGG hakkında konuşan Erdoğan, "Sanayi ve teknolojide kurduğumuz 152 organize sanayi bölgesi ve tekno parklarla milletimizin üretim gücünü arttırdık. Yarın yerli otomobilimiz Togg'un fabrikasında ilk aracı yarın 29 Ekim'de banttan indiriyoruz. Ülkemizi salgın ve savaşla sarsılan dünyanın yeni tedarik merkezi haline getirecek altyapıyı kurduk, şimdi de geliştiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Enerjide yeni müjdenin ipucunu verdi

Erdoğan konuşmasının devamında şunları kaydetti:

"Karadeniz'de toplam 540 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfettik. İnşallah yakında enerjide yeni müjdelerin sevincini sizlerle paylaşacağım. Bunlar durup dururken olmadı. Geçrek anlamda diplomasinin işletilmesiyle oldu."

Kanal İstanbul yakında başlıyor

Kanal İstanbul projesine de değinen Erdoğan şunları söyledi:

"Kanal İstanbul projesi, Türkiye Yüzyılı'mızdaki sözlerimizden biri olarak hedeflerimiz arasındaki yerini korumaktadır. Kanal İstanbul'un çalışmaları yakında başlayacak. Biz Kanal İstanbul yapacağız" diyoruz, onlar "olmaz" diyor. Yapacağız. İstanbul Boğazı'nı çevre tehdidinden kurtaracağız."