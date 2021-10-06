Başkan Erdoğan'dan tüm partilere çağrı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Yeni anayasa çalışmaları ile ilgili konuşan Erdoğan, ''Diğer partilerin anayasa teklifleriyle kendi hazırlıklarımızı uzlaştırabilirsek, yasama yılı bitmeden Meclis bünyesinde bu işi neticeye ulaştırabiliriz'' dedi.

Cumhurbaşkanı, anayasanın ilk 4 maddesini değiştirme fikrinin CHP'nin iradesi mi yoksa Kılıçdaroğlu'nun kişisel fikri mi olduğunu sordu.

Erdoğan, HDP'nin, Millet İttifakı'ndaki gizli ortaklık hakkını kullanarak Akşener'in cumhurbaşkanı adaylığını veto ettiğini de söyledi.

Yurt tartışmalarına ilişkin konuşan Erdoğan, karmaşanın nedeninin geçen seneki ve bu seneki başvuruların üst üste binmesinden kaynaklandığını belirtti.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Geçtiğimiz yasama yılında çok çalıştınız. Bundan sonra hem Meclis'te hem de şehirlerinizde aynı gayretle yolunuza devam edeceğine inanıyorum.

Bu Meclis, milli mücadeleyi zafere taşımıştır, cumhuriyeti kurmuştur, her darbe döneminin ardından milli iradeyi yeniden ayağa kaldırmıştır, yeni yönetim sistemimizi inşa etmiştir.

Partilere flaş çağrı

İnşallah bu Meclis, Türkiye'nin milli iradeleri temsilcileri eliyle yapılan ilk anayasasını hayata geçirme şerefine de nail olacaktır. İlk sivil anayasayı hazırlama teklifinde gerçekten samimiyiz.

AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak kendi hazırlıklarımızı yapıyoruz. Diğer partilerden de kendi hazırlıklarını kamuoyuna açıklamalarını bekliyorum. Uzlaşma sağlanamazsa siyasi partiler olarak yaklaşmakta olan 2023 seçimlerinde hep birlikte milletin karşısına çıkarız.

2023 yılı sonrası için taahhüt ediyoruz

Türkiye'nin Cumhurbaşkanlığı Sistemi ile elde ettiği avantajların ne kadar önemli olduğunu salgında gördük.

Yeni anayasa süreci başarılı şekilde neticelendirilirse sorunlar zaten kendi mecralarında çözülür. Milletimize her hal ve şart altında 2023 sonrası için yeni bir yol taahhüt ediyoruz. Ülkemizi önce 2023'e, sonra da 2053'e taşıyacağız.

İlk 4 maddeyi değiştirme fikri CHP ve tüm CHP'lilerin iradesi midir?

Sırf günü kurtarmak için aklına geleni söyleyenden siyaset adamı olmaz, devlet adamı hiç olmaz. Biz yeni anayasa diyoruz birileri de çıkıyor 'Gerekirse ilk 4 maddeyi değiştiririz' diyerek PKK güdümündeki siyasi yapıya göz kırpmaya kalkıyor. İlk 4 maddeyi değiştirme fikri CHP ve tüm CHP'lilerin iradesi midir, yoksa Kılıçdaroğlu'nun kişisel işi midir?

Kılıçdaroğlu hesap sormak yerine...

Biliyorsunuz bugün 6-8 Ekim olaylarının 7. yıldönümü. HDP'nin o dönemki yöneticileri yandaşlarını sokaklara salmış ve onlarca insanın kanını dökmüştü. Bu gözü dönmüş alçakların masum insanları nasıl vahşice katlettiğini daha dün gibi biliyoruz. Azgın güruhu harekete geçirenler bugün cezaevinde ellerindeki kanın hesabını veriyorlar. Kılıçdaroğlu, hesabı sormak yerine bunlara arka çıkmıştır.

Bu partinin yerli de milli de olmayan politikalarını milletimize her fırsatta tekrar tekrar anlatacağız. Tarih, CHP gibi Cumhuriyetin en eski partisini, HDP gibi bir terör örgütü kuklasının emrine verenlerden elbette hesap soracaktır.

HDP, Akşener'i veto etti

Diğer yanda CHP'nin başını çektiği ittifakın diğer ortağı olan parti ve başındaki hanımefendi var. İYİ Parti'nin kendi konumunu koruma çabası artık sürdürülebilir değildir. Başbakanlığa talip olması da trajikomik görüntüyle ilgili değildir. HDP kanadı, hanımefendinin Başbakanlığını kabul etmeyeceğini zaten söylemiştir. HDP, Millet İttifakı'ndaki gizli ortaklık hakkını kullanarak bu hanımefendiyi veto etmiştir. Hayali bir makama talip olmasının gerisinde bu vetonun sineye çekilmesi vardır. Allah kimseyi böyle bir konuma düşürmesin.

Mücadeleyi milletin önünde yapmak yerine kapalı kapılar ardından yürütmek zorunda kalanların akibeti işte böyle olur. Gerçi çıkıp şimdi buna da itiraz edecekler. Bir yanda HDP'nin sufleleri ile siyaset yapan bir partinin genel başkanı. Bu hanımefendinin ''28 Şubat kararlarına imza attım, hepsine de gönülden inanıyorum'' sözünü de unutmadık. İnsanda ilke ve omurga olmayınca her devirde ne söylemesi gerekiyorsa onu ağzından saçmaktan geri kalmaz.

Yalanları ortaya sermekten biz yorulduk

Her şey bir yana Türkiye, Türk siyaseti böyle bir fotoğrafı hak etmiyor. Birbirlerinden hiçbir farkı yok. Akşam yalan, sabah yalan... bu kirli muhalefet tarzını reddediyoruz. CHP'nin başındaki zatın yalanlarını ortaya sermekten biz yorulduk ama bu zat, aynı ahlaksızlıkları tekrarlamaktan vazgeçmiyor. Dün yine çıkmış MB'nin İstanbul'daki binasından ilgili ilgisiz bakmadan aklına ne gelirse sallamış da sallamış.

Bay Kemal eğer uyuşturucu arıyorsan aynaya bak. AK Parti çatısı altında uyuşturucu ile iştigal eden insan bulamazsın. Böyle bir ifitirayı da AK Parti'ye atamazsın. Yatırım nasıl yapılır konusunda en küçük bir fikri olmayan bu zatın zırvalarına tek tek cevap vermeyi zul kabul ediyorum. Kendisinin yalancılığı ve müfteriliği yargı kararıyla da tescil edilmiştir.

Bu kişi artık milli güvenlik sorunu haline dönüşmüştür. Ciddi bir muhalefet sorunu ile karşı karşıya olduğumuz gerçektir.

Niye suları akar hale getiremiyorsunuz?

Ülkemizde herhangi bir bireyin hak, hukuk, özgürlük talebi mi var, çözümü biz üreteceğiz. Sivil bir anayasa girişimi bile bu konuda önümüze kimsenin geçemediğinin işaretidir. Nerede bir dikili taşınız var. Ankara, İzmir, İstanbul büyükşehir belediyelerini kazandınız. Asfaltlarını yenileyemiyorsunuz. Sular akmıyor, hani nerede belediye? Niye suları akar hale getiremiyorsunuz?

Öncüsü biz olduk, biz olacağız

İstanbul'da Merkez Bankası binası yapıldı. Çıkmış 'Geldiğimde orayı öğrenci yurduna dönüştüreceğim' diyor. Ya bu adama ne dersiniz? Merkez Bankası'nı da oraya taşıyoruz, taşıyacağız. Senin gücün ona yetmez. Aklı erse New York'ta yaptığımız Türkevi'ni yurt yapma kararı olarak açıklayabilir, o da 36 kat. Ülkemizde kadınların herhangi bir sorunları mı var, öncüsü biz olduk, biz olacağız.

Ülkemizde gençlerimizin teknolojide ihtiyacı mı var, hepsinin de projelerini biz hayata geçiriyoruz. Bir TEKNOFEST kuşağını inşa ediyoruz. Aslında onları bizim anladığımızı görüyoruz. Roketten yapay zeka yazılımlarına kadar her alanda gençlerimizle çok daha yakın bir yoldaşlık yapıyoruz.

26 fabrika açılışı yaptım

Utanmadan sıkılmadan 'Bu iktidar fabrika açımıyor' diyor. Ya geçenlerde ben 26 fabrika açılışı yaptım. Bu hafta Adana'da fabrika açılışı yapacağım.

Bir zamanlar üniversite açılırken bir numaralı tartışma konusu harç konısuydı. bunu biz ortadan kaldırdık.

Biz de ise adeta terörist tiplere arka çıkılıyor

Kendi hocalarına bile saygısı olmayan bu tipleri biz öğrenci olarak kabul etmiyoruz. Avrupa'da Amerika'da bu tiplerin hiçbirini bir gün bile üniversitede barındırmazlar. Biz de ise adeta terörist tiplere arka çıkılıyor. İnşallah bu sorunu da kendi mecrası içinde kötü niyetlilere meydanı bırakmadan en kısa sürede çözeceğiz. Biz üniversitelerimizi terör kılıklılara bırakamayız.

Paris İklim Anlaşması'ndan Avrupa Yeşil Anlaşması'na kadar her adımın içinde yer alıyoruz. Sosyal ağların alt yapısı ile ilgili soru işaretlerinin arttığı dönemde önümüze açılan fırsat pencerelerini değerlendirmekte kararlıyız.