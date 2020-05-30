Başkan Erdoğan'dan terörle mücadele mesajı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından terörle mücadelede kararlılık mesajı verdi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından terörle mücadele ile ilgili kararlılık mesajı paylaştı.
Başkan Erdoğan paylaşımında "Ülkemize yönelik terör tehdidi sona erene, son terörist etkisiz hale getirilene kadar terörle mücadelemiz kesintisiz ve kararlı bir şekilde devam edecektir. Rabbim kahraman güvenlik güçlerimizin yardımcısı olsun." ifadelerini kullandı.