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Siyaset Başkan Erdoğan'dan Telegram kararı
Siyaset

Başkan Erdoğan'dan Telegram kararı

WhatsApp'ın gizlilik sözleşmesi hamlesi sonrası Telegram'a geçme kararı alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ilk paylaşımını yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-01-13 15:11:00 - 2021-01-13 15:15:18
Başkan Erdoğan'dan Telegram kararı

WhatsApp'ın gizlilik sözleşmesinin ardından milyonlarca kullanıcı farklı mesajlaşma uygulamalarına yöneldi. Başkan Erdoğan da dün Telegram hesabı açtığını duyurmuştu. Başkan Erdoğan bugün Telegram hesabından, "Fırsat buldukça buradan sizlerle günlük programımı da paylaşacağım." dedi.

Programının detaylarını verdi

Erdoğan mesajında "Pandemi sebebiyle ertelemek zorunda kaldığımız kongrelerimizi yeniden gerçekleştirmeye başlıyoruz. Bugün saat 1'de AK Parti Kırşehir, Kırıkkale, Yozgat ve Sivas il kongrelerine canlı bağlanacağım. Ardından akşam saat 7'de 2019 Yılı Medya Oscar Ödülleri Töreni'nde olacağım. Programlarımızı Facebook, Twitter ve YouTube'ta bulunan resmî hesaplarımızdan canlı takip edebilirsiniz. Hayırlı, bereketli ve sağlıklı günler diliyorum." ifadelerine yer verdi.

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