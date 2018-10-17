0553 313 94 23

Başkan Erdoğan'dan sürpriz karar! Yeni Havalimanı'nda yapılacak

İstanbul Yeni Havalimanı, 29 Ekim'de önemli isimlerin katılımıyla açılacak. Cumhuriyet Bayramı resepsiyonunun bu yıla özel Yeni Havalimanı'nda yapılması planlanıyor.

17 Ekim 2018 Çarşamba 11:48
Başkan Erdoğan'dan sürpriz karar! Yeni Havalimanı'nda yapılacak

Yeni İstanbul Havaalanı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda dünya liderlerinin katıldığı dev bir törenle açılacak. Her yıl Cumhurbaşkanlığı'nda gerçekleşen Cumhuriyet Bayramı resepsiyonunun da bu yıl İstanbul'da Yeni Havalimanı’nda yapılması planlandığı bildirildi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Erdoğan ile birlikte devlet erkanı sabah saatlerinde Anıtkabir’i ziyaret edecek. Erdoğan, daha sonra Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde tebrikleri kabul edecek. Milliyet'ten Kıvanç El'in haberine göre, Erdoğan’ın Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde verdiği resepsiyonun bu yıl ilk kez farklı bir adresi olacak. Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan tarafından Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla verilecek resepsiyon Dolmabahçe'de veya Yeni İstanbul Havaalanı'nda yapılacak. Yeni havalimanın açılışına ve resepsiyona çok sayıda devlet ve hükümet başkanları ile yabancı misyon şefleri de katılacak.

Planlama Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılıyor

Katılımın yoğun olması beklenirken bu isimlerin Ankara'ya ulaştırılmasının lojistik zorluğu nedeniyle de resepsiyona dair böyle bir planlamanın Cumhurbaşkanlığı tarafından yapıldığı öğrenildi.

Resepsiyona; siyaset dünyasının yanı sıra iş, sanat, spor ve medya dünyasından isimler de davet edilecek. Şehit yakınları ve gazilerin de davetli olduğu resepsiyona, özellikle son dönemlerde örnek davranışlara imza atan vatandaşlar da çağırılacak.

Haber Tarihi: 17 Ekim 2018 Çarşamba 11:48
  1. İstanbul
  2. Ankara
  3. Başkan Erdoğan
  4. yeni havalimanı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Brunson davasına bakan savcıdan flaş karar!
    1. Brunson davasına bakan savcıdan flaş..
    2. Çavuşoğlu'ndan Cemal Kaşıkçı açıklaması
    3. Bir ülkeye daha kimlikle seyahat..
    4. Sadr'dan Trump'a "Sen firavunsun”
    5. Arap ülkelerinden Suudilere destek!
    6. 1170 nüfus memuru alımı yapılacak!..
    7. Tecavüz edip öldürdüğü kızın babasının..
    8. TBMM Başkanı Binali Yıldırım:..
    9. Sadiku: Mustafa Denizli enerji getirdi
    10. Michael Frey'den Erzurumspor açıklaması!
    11. Çavuşoğlu, mevkidaşı Pompeo ile görüştü
    12. Barcelona resmen duyurdu! 'Arda..
    13. HDP %65 almıştı... Nihat Hatipoğlu AK..
    14. 'Tüm servetini kaybetti' denilmişti!..
    15. Niyetçiyi tokat attığı için öldürmüş!..
    16. ÖSYM KPSS ortaöğretim sonuçları ne..
    17. Bahçeli, il başkanlarını toplayacak
    18. Kardeş ülke açıkladı! 20 milyar dolara..
    19. Arda'ya bir şok daha! "Şikayetçiyim"
    20. Başkan Erdoğan'dan sürpriz karar! Yeni..
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman

    Günün Karikatürü

    17 Ekim 2018
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    Muharrem İnce: Eren Erdem Alevi dedesi istedi ama...
    Muharrem İnce: Eren Erdem Alevi dedesi istedi ama...