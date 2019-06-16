Başkan Erdoğan'dan "Suriyeliler maaş alıyor" yalanına sert cevap!

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni ve Türkiye İhracatçılar Meclisi Olağan Genel Kurulunda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında, "Bu yıl mayıs itibariyle ihracatımız 171,4 milyar dolara çıkmış bulunuyor. İhracattaki yükseliş olumlu ancak yetersiz. Bir an önce 200 milyar dolar sınırını geçmemiz gerekiyor." diyerek, "Buradan tüm girişimcilerimize, iş insanlarımıza, sanayicilerimize, tüccarlarımıza, üretecilerimize sesleniyorum: Ülkenize güvenin, devletinize güvenin, geleceğinize güvenin. Elinizdeki tüm imkanları yatırıma, üretime, istihdama, ihracata yöneltin." ifadelerini kullandı.

"Biz hiçbir Suriyeliye maaş bağlamadık"

Ülkelerindeki iç savaş nedeniyle Türkiye’ye sığınan Suriyeli mültecilere maaş verildiği iddialarıyla ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz hiçbir Suriyeliye maaş bağlamadık. Biz sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yetim, öksüz, fakir, fukaraya valiliklerimiz ve kaymakamlıklarımız vasıtasıyla maaş veriyoruz." dedi.