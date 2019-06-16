Başkan Erdoğan'dan süresiz nafaka açıklaması

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, aile yapısını zedeleyen süresiz nafaka konusuna ilişkin önemli bir mesaj verdi.

Erdoğan, süresiz nafaka konusunun masada kalmasının doğru olmadığını belirterek, "Süresiz nafaka ile ilgili çalışmaları Adalet Bakanlığındaki arkadaşlarımız, çeşitli akademisyenler, STK’larla beraber yürütüyorlar. Adil bir karar verme açısından bir tarafı koruyacağız diye bir tarafa zulmetmek olmaz. Burada adil bir neticeye ulaşmamız gerekecek bu işin masada kalması da doğru değil" dedi.