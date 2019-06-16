0553 313 94 23

Başkan Erdoğan'dan süresiz nafaka açıklaması

Başkan Recep Tayyip ErdoCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin kanayan yarası olan ve aile yuvalarının dağılmasına neden olan süresiz nafaka konusuna ilişkin adım atacaklarının müjdesini verdi.

16 Haziran 2019 Pazar 01:20
Başkan Erdoğan'dan süresiz nafaka açıklaması

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, aile yapısını zedeleyen süresiz nafaka konusuna ilişkin önemli bir mesaj verdi.

Erdoğan, süresiz nafaka konusunun masada kalmasının doğru olmadığını belirterek, "Süresiz nafaka ile ilgili çalışmaları Adalet Bakanlığındaki arkadaşlarımız, çeşitli akademisyenler, STK’larla beraber yürütüyorlar. Adil bir karar verme açısından bir tarafı koruyacağız diye bir tarafa zulmetmek olmaz. Burada adil bir neticeye ulaşmamız gerekecek bu işin masada kalması da doğru değil" dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Haziran 2019 Pazar 01:20
  1. süresiz nafaka

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Erdoğan'dan flaş F-35 açıklaması: Tıkır tıkır...
    1. Erdoğan'dan flaş F-35 açıklaması:..
    2. Başkan Erdoğan'dan süresiz nafaka..
    3. Venezuela ile Peru berabere kaldı
    4. Trabzonspor aradığı stoperi..
    5. Başkan Erdoğan'dan canlı yayın..
    6. Erdoğan ile Putin arasında mini zirve
    7. Hangi yüzle anket yayınlıyorsun sen?..
    8. Trenin çarptığı çocuk öldü
    9. Erdoğan: S-400’den taviz yok,..
    10. Adıyaman'da kaybolan iki kardeş bulundu
    11. İçişleri Bakanı Soylu, “Onun üzerinden..
    12. Kırıkkale’de sağanak yağmur hayatı..
    13. Slovakya'nın ilk kadın Cumhurbaşkanı..
    14. Bakan Soylu'dan İmamoğlu'na:..
    15. Fransa'da sarı yelekliler sokaklarda
    16. Rusya'da Türkiye Festivali'ne yoğun ilgi
    17. İran, İngiltere'nin Tahran..
    18. Barselona'yı ayrılıkçıların..
    19. Türkiye Kenya'daki terör saldırısını..
    20. Mardin’de muhtarlık kavgası: 22 yaralı
    21. Trump yine Londra Belediye Başkanı..
    22. Kılıçdaroğlu canlı yayında soruları..
    23. Bodrum Müzik Akşamları
    24. Trump yine Londra Belediye Başkanı..
    25. Eski belediye başkanı hayatını kaybetti
    26. Futbol: Kupa Amerika
    27. GÜNDEM ÖZETİ / 16 Haziran 2019
    28. Futbol: FIFA Kadınlar Dünya Kupası
    29. ABD Irak'a uyguladığı İran'dan gaz ve..
    30. Donald Trump duyurdu: Bir çöküş..
    Macron'dan Türkiye'ye küstah çağrı: Sonlandırın
    Macron'dan Türkiye'ye küstah çağrı: Sonlandırın
    Alman Bild gazetesinden dikkat çeken Türkiye haberi!
    Alman Bild gazetesinden dikkat çeken Türkiye haberi!
    Suudi Arabistan’a büyük şok! Tamamen iptal edildi...
    Suudi Arabistan’a büyük şok! Tamamen iptal edildi...
    S-400 füzelerinin konumu, tüm dünyaya servis edildi! ABD'liler uydu görüntülerini ifşa etti
    S-400 füzelerinin konumu, tüm dünyaya servis edildi! ABD'liler uydu görüntülerini ifşa etti
    Pentagon'dan flaş Türkiye açıklaması! "Devam edecek"
    Pentagon'dan flaş Türkiye açıklaması! "Devam edecek"

    Günün Karikatürü

    16 Haziran 2019
    ABD basını: F-35'ler savaşamıyor!
    ABD basını: F-35'ler savaşamıyor!
    Moody's'in skandal Türkiye kararına ilk tepki
    Moody's'in skandal Türkiye kararına ilk tepki