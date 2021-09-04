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Siyaset Başkan Erdoğan'dan "Sivas Kongresi" mesajı
Siyaset

Başkan Erdoğan'dan "Sivas Kongresi" mesajı

Sivas Kongresi'nin 102. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Başkan Erdoğan, "2023 hedeflerimiz ile 2053 ve 2071 vizyonlarımızı gerçekleştirmek için büyük ve güçlü Türkiye yürüyüşümüzü emin adımlarla sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-09-04 15:28:00 -
Başkan Erdoğan'dan "Sivas Kongresi" mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sivas Kongresi'nin 102. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Bağımsızlığı, bayrağı ve vatanından asla vazgeçmeyeceğini dünyaya ilan eden kararların alındığı Sivas Kongresi'nin, Türk milleti için tarihi bir dönüm noktası olduğunu belirten Erdoğan, "Her türlü imkansızlık arasında Sivas Kongresi'nde ortaya konulan irade ve azimle birliğini, beraberliğini muhafaza eden Türk milleti, İstiklal Mücadelesi'ni zaferle sonuçlandırmıştır. Biz de bugün her adımımızı Sivas Kongresi'nde alınan ve Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerini oluşturan kararlara bağlılık şuuruyla atıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Tarihi şanlı zaferlerle dolu Türk milletinin ekonomik ve siyasi bağımsızlığından asla ödün vermeden azimle çalışmaya devam ettiklerini ifade eden Erdoğan, mesajında şunları kaydetti:

"Aziz milletimizin iradesini her şeyin önünde tutarak, milli sınırlar içerisindeki vatan toprağının her karışına sahip çıkarak 2023 hedeflerimiz ile 2053 ve 2071 vizyonlarımızı gerçekleştirmek için büyük ve güçlü Türkiye yürüyüşümüzü emin adımlarla sürdürüyoruz. Sivas Kongresi’nin 102. yıl dönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere, tüm kahramanlarımızı saygı ve şükranla anıyor, Kongre’ye ev sahipliği yapan Sivaslıları ve tüm vatandaşlarımı en kalbi duygularımla selamlıyorum."

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