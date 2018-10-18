Başkan Erdoğan'dan şiirli taziye mesajı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kardeşçe" şiirini paylaştığı merhum şair Bahaettin Karakoç'a rahmet dileğinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Bahaettin Karakoç'un Kardeşçe Şiiri'nden, "Ha gayret de bıçkın gönül ha gayret /Yüksel gök katına, arz’ı seyran et/Sırt sırtadır dünya ile ahiret/Zemin berkse hep tavana gülümser." dizelerine yer vererek, "Mekanın cennet olsun 'Beyaz Kartal' Bahaettin Karakoç..." ifadesini kullandı.