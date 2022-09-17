Başkan Erdoğan'dan Şangay üyeliğine yeşil ışık!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan ziyaretinin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. rdoğan'ın konu başlıkları arasında Türkiye ve dünya gündeminden başlıklar yer aldı.

Erdoğan'ın açıklamalarına damga vuran detay ise Şangay Beşlisi hakkındaki ifadeleri oldu.

Başkan Erdoğan, Türkiye'nin hedefinin Çin Halk Cumhuriyeti, Rusya Federasyonu, Kırgızistan, Tacikistan, Kazakistan, Özbekistan, Hindistan, Pakistan ve İran'ın yer aldığı Şangay İşbirliği Teşkilatı'na üye olmak olduğunu dile getirdi.

Erdoğan'ın bu sözlerine Rusya ve Çin karşıtlığıyla bilinen ABD'nin nasıl bir yanıt vereceği merak konusu oldu.

"Hedefimiz tam üyelik"

Türkiye'nin Şangay İşbirliği Örgütü'ne tam üye olmak istediğini belirten Başkan Erdoğan, "Türkiye'nin Şanghay İşbirliği Örgütü'nün içerisindeki yeri ve gelecek vizyonu hakkında bir soru yöneltmek istiyorum. Malum Avrasya coğrafyasının yaklaşık yüzde 60'ına ve dünya nüfusunun yüzde 40'ına hitap eden bir örgütten bahsediyoruz. Örgüt içinden Türkiye'ye üyelik çağrıları veya davet var mı? Zaman zaman bunun bir 'eksen değişikliği' olabileceği tartışmaları da yapılıyor. Bununla ilgili değerlendirmenizi merak ediyorum. Bir de malum Rusya-Ukrayna Savaşı devam ediyor, Çin-Tayvan-ABD gerilimi var. Bütün bu çatışmalarla ilgili, burada görüştüğünüz liderlere ne tür öneri ve telkinleriniz oldu?" dedi.

"Artık 5'li olmaktan çıkmış vaziyette"

Şangay İşbirliği Örgütü'nde üye sayısının 9'a çıktığını hatırlatan Erdoğan, "Her şeyden önce, bu teşkilat, Şanghay Beşlisi diye başladı ama artık beşli olmaktan çıkmış vaziyette. Şu an üye sayısı 9'a ulaşmış durumda. 3 gözlemci üyesi bulunuyor. Ayrıca bizim gibi diyalog ortağı olan 9 ülke var. Görüştüğüm liderlerin hemen hemen hepsi de özellikle Rusya-Ukrayna Savaşında tansiyonu düşürmek için oynadığımız rol sebebiyle bize teşekkür ettiler. 'Burada aldığınız rolden dolayı gerçekten sizleri takdir ve tebrik ederiz' dediler. Hepsi ikili görüşmelerimizde gelip işi buraya bağladılar. Çünkü Rusya-Ukrayna Savaşında dünyadaki bu görünen güçler içerisinde 'Ne yapabiliriz, bu işi nasıl çözeriz?' gibi bir durum yok maalesef. Biz ise başından itibaren sürdürdüğümüz o denge politikasıyla gerek batıya gerekse başta Amerika olmak üzere hepsine gereken cevabı, yaptığımız girişimlerle vermiş olduk" ifadelerini kullandı.

"Tahıl koridorunun amacı az gelişmiş ülkelere sevkiyat yapmak"

Erdoğan, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Tabii en önemlisi bu tahıl koridoru meselesi. Bununla ilgili olarak attığımız adımlar hakkında Sayın Putin'le burada yaptığımız görüşmede de konuştuk. Malum, tahıl koridorunun gelişmekte olan ülkelerden ziyade az gelişmiş ülkelere yönelik çalıştırılması gerekiyor. Bizim burada oynadığımız asıl rol bu. Burada da onu yine konuştuk; 'biz az gelişmiş ülkelere bu tahıl koridorunu kullandırtalım, onlara ulaşalım, bunun gayreti içerisinde olalım' dedik. Tabii Sayın Putin de onun üzerinde özenle duruyor. Bundan sonraki süreçte de biz bunu inşallah en ideal şekilde çalıştırarak az gelişmiş ülkelere bu koridoru nasıl kullandırtacağız, buralara nasıl ulaşacağız, buralara ne yapabiliriz; bunun takipçisi olacağız. Bütün bu ülkeler bunun üzerinde de durdular, duruyorlar. Tabii biz de aynı şekilde bunun üzerinde durduk, duruyoruz…

Tabii biz Şanghay Beşlisi içerisinde üye konumunda değiliz. Biz şu anda buraya ev sahibi Özbekistan'ın davetiyle özel konuk olarak katıldık. Tabii Özbekistan Cumhurbaşkanı Sayın Şevket Mirziyoyev ile bizim özel bir hukukumuz var. Bu özel hukukumuz dolayısıyla beni ve İlham Bey'i buraya özel olarak davet etmiş oldu. Şimdi bundan sonraki süreç ise bu işin en ileri kademesine doğru atılacak bir adımdır. Bu adım da tabii önümüzdeki dönemin ev sahibi olacak Hindistan'daki görüşmelerde belki gündeme daha ileri seviyede gelecek. Üye olmak-olmamak hepsi ayrı ama bizim bu ülkelerle olan münasebetlerimiz, bu atılan adımla çok daha farklı bir konuma taşınmış olacaktır."