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Gündem

Başkan Erdoğan'dan PKK'ya net mesaj

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bu vatanın şehadete eren tek bir evladının kanı yerde kalmayacak" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-06-17 17:55:00 -
Başkan Erdoğan'dan PKK'ya net mesaj

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bu vatanın şehadete eren tek bir evladının kanı yerde kalmayacak" ifadelerini kullandı.

Terör örgütü PKK tarafından şehit edilen Necmettin Yılmaz Öğretmen için sosyal medya hesabından paylaşım yapan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Ömrünün baharında hain terör örgütü PKK tarafından kaçırılıp şehit edilen öğretmenimiz #NecmettinYılmaz kardeşimizi şehadetinin 3. yıl dönümünde rahmetle anıyorum.

Ebediyete irtihal etmiş, istikbalimizin mimarı tüm öğretmenlerimizi hürmetle yâd ediyorum.

Bu vatanın şehadete eren tek bir evladının kanı yerde kalmayacak. Kalemin silaha, birliğin tefrikaya, iyiliğin kötülüğe, huzurun teröre galip geldiği bir Türkiye için durmadan çalışmaya devam edeceğiz."

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