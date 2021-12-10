Başkan Erdoğan'dan önemli mesaj

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü nedeniyle bir video mesaj yayınladı. Başkan Erdoğan, "Birçok Batı ülkesinde nefret söylemi hayatı esir aldı" dedi.

Başkan Erdoğan açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

Türkiye insanı merkeze alan çalışmalarıyla öne çıktı. Birçok Batı ülkesinde nefret söylemi hayatı esir aldı. Rakamlar İslam ve yabancı düşmanlığını ortaya koyuyor. Geçtiğimiz yıl nefret suçlarının sayısı 2 kat yükseldi. İnsan haklarından dem vuranlar dramları görmüyor. Avrupa kaybolan çocuklarla ilgili hiçbir adım atmadı. Türkiye insanı merkeze alan çalışmalarıyla öne çıktı. Nerede mazlum varsa elimizi uzatıyoruz. Dünyanın en fazla yardım yapan ülkelerinden biriyiz. Haksızlık en fazla yardım yapan ülkelerinden biriyiz. Haksızlık ve hukuksuzluğa tepkimizi gösteriyoruz. Yeni yargı paketi ile reform zincirine halka ekliyoruz. Kadınlara taciz ve takip cezaları ağırlaştırılacak.

Kadınlara kamusal alanda var olma hakkı tanımayan ayrımcı düzenlemeler Batılı ülkelerde hiçbir tepki çekmeden rahatlıkla hayata geçebilmektedir. İstanbul Sözleşmesi üzerinden bizi hedef alan kesimlerin vatandaşlarımızı da mağdur eden bu zulümler karşısında sessiz kalması da ayrı bir garabettir.