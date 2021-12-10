  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Başkan Erdoğan'dan önemli mesaj
Gündem

Başkan Erdoğan'dan önemli mesaj

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Yeniakit Publisher
2021-12-10 12:07:00 - 2021-12-10 12:20:23
Başkan Erdoğan'dan önemli mesaj

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü nedeniyle bir video mesaj yayınladı. Başkan Erdoğan, "Birçok Batı ülkesinde nefret söylemi hayatı esir aldı" dedi.

Başkan Erdoğan açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

Türkiye insanı merkeze alan çalışmalarıyla öne çıktı. Birçok Batı ülkesinde nefret söylemi hayatı esir aldı. Rakamlar İslam ve yabancı düşmanlığını ortaya koyuyor. Geçtiğimiz yıl nefret suçlarının sayısı 2 kat yükseldi. İnsan haklarından dem vuranlar dramları görmüyor. Avrupa kaybolan çocuklarla ilgili hiçbir adım atmadı. Türkiye insanı merkeze alan çalışmalarıyla öne çıktı. Nerede mazlum varsa elimizi uzatıyoruz. Dünyanın en fazla yardım yapan ülkelerinden biriyiz. Haksızlık en fazla yardım yapan ülkelerinden biriyiz. Haksızlık ve hukuksuzluğa tepkimizi gösteriyoruz. Yeni yargı paketi ile reform zincirine halka ekliyoruz. Kadınlara taciz ve takip cezaları ağırlaştırılacak.

Kadınlara kamusal alanda var olma hakkı tanımayan ayrımcı düzenlemeler Batılı ülkelerde hiçbir tepki çekmeden rahatlıkla hayata geçebilmektedir. İstanbul Sözleşmesi üzerinden bizi hedef alan kesimlerin vatandaşlarımızı da mağdur eden bu zulümler karşısında sessiz kalması da ayrı bir garabettir.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Coğrafya bilgin bu kadarmış Kılıçdaroğlu!
Gündem

Coğrafya bilgin bu kadarmış Kılıçdaroğlu! "Fındığın yüzde 42'sini tek başına Şanlıurfa üretir"

Yaptığı gaflarla siyaset yapmaya çalışan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, coğrafya bilgisizliğiyle güne damga vurdu. Fındık üretimi olm..
Borsa güne yükselişle başladı
Ekonomi

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,21 artışla 2.035,71 puandan başladı.
Kemalitlerin İlahiyatçısı Cemil Kılıç: Tarikatların dinde yeri yoktur
Gündem

Kemalitlerin İlahiyatçısı Cemil Kılıç: Tarikatların dinde yeri yoktur

Antalya'da bir öğrenci yurdunda, yurdun aşçısı tarafından öldürülen Mehmet Sami Tuğrul, Kahramanmaraş'ta son yolculuğuna uğurlandı. "Şizofre..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay