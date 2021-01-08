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Siyaset Başkan Erdoğan'dan önemli kabul
Siyaset

Başkan Erdoğan'dan önemli kabul

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hükümeti kurmakla görevlendirilen Lübnan eski Başbakanı Saad El Hariri'yi kabul etti.

Yeniakit Publisher
2021-01-08 18:57:00 -
Başkan Erdoğan'dan önemli kabul

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Saad Hariri ile Vahdettin Köşkü'nde başbaşa bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, siyasi, ekonomik, ticari ve kültürel alanlarda Türkiye-Lübnan ilişkilerini geliştirecek hususlar ele alındı ve bölgesel meselelerde iş birliği imkanları değerlendirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, köklü bir tarihi geçmişe dayanan iki ülke ilişkilerini her alanda derinleştirme ve güçlendirme konusunda kararlı olduklarını belirtti.

Lübnan'ın siyasi istikrarının Lübnanlıların yanı sıra bölge barışı ve huzuru için de kritik önemde olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin dost ve kardeş Lübnan halkının birliği ve dirliği doğrultusunda bu ülkeye katkılarını sürdüreceğini ifade etti.

Saad Hariri de Türkiye'nin Lübnan'a yaptığı destekler ve yatırımlar için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

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