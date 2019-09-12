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Başkan Erdoğan'dan önemli atamalar! Resmi Gazete'de yayımlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Diyanet İşleri Başkanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kuruluna ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

12 Eylül 2019 Perşembe 08:04
Başkan Erdoğan'dan önemli atamalar! Resmi Gazete'de yayımlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, Diyanet İşleri Başkanlığında açık bulunan İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne Akif Pusmaz, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Mehmet Bilgin, Burdur İl Müftülüğüne ise Enver Türkmen atandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığına Ulaş Gönen Kırlı'nın ataması gerçekleştirilirken, Amasya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne Bilal Eken, Hakkari İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne Ali Elgin getirildi.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu İkinci Başkanlığına Selamettin Ermiş atanırken, üyeliklerine ise Ahmet Kılıç, Nurettin Şar ve Rıdvan Kahveci getirildi.

Milli Eğitim Bakanlığı 

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Celil Güngör ile Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü Hayati Cankaloğlu ise görevlerinden alındı.

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Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 08:04
  1. Hakkari
  2. Burdur
  3. Amasya
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