Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Başkan Recep Tayyip Erdoğan önemli açıklamalarda bulunuyor.
Başkan Erdoğan Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda düzenlenen Türk Konseyi 8. Zirvesi'nde açıklamalarda bulunuyor.
İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:
Türk Konseyi'nin 8. zirvesi vesilesiyle medeniyetlerin beşiği İstanbul'da sizleri misafir etmekten bahtiyarlık duyuyorum.
Tarihi kararlara imza atacağımız zirvemizin hayırlara vesile olmasını diliyorum.
Bu belge ufkumuzun sadece üye ülkelerle sınırlı kalmadığını gösterecektir, barış huzur ve refahı tüm bölgemize yayma arzumuzun tezahürü olacaktır.
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