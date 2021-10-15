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Gündem Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Gündem

Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Cuma Namazı çıkışında çok önemli açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-10-15 14:46:00 - 2021-10-15 15:00:18
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazını Üsküdar’daki Hazreti Ali Camii’nde kıldı. Cuma namazı çıkışı önemli açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu.

-Suriye'ye Harekat olacak mı?

Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK cirit atıyor. Bir yere kadar sabrımız devam etti, son olarak da 2 polisimiz şehit oldu. Zama zaman sivillerden şehit olanları görüyoruz. Bütün bunlara karşı da mücadelemiz çok daha farklı bir şekilde devam edecektir. Terör örgütlerine, ABD'nin oradaki malum güçlerine, rejim güçlerine karşı her türlü mücadeleyi vereceğiz kararlıyız.

-Taliban'ın ziyareti ve verilen mesaj

Arkadaşlarımız ile yaptıkları görüşmelerde özellikle destekler ve insani yardım konusunda talepleri oldu. Bu talepler konusunda bizler her türlü desteği Afgan halkına vereceğiz. Yeter ki Afganistan'daki yönetim uluslararası ilişkilerde Afgan halkının haklarını koruma noktasında adil bir noktada olsun. Ve böyle bir adımın atılması halinde Afgan halkı ile bizim kadim kardeşliğimiz ve dostluğumuz var. Bunu bir kenara koymamız sözkonusu değil. Bizim Afganistan'ın altyapı ve üst yapısında çok emeklerimiz oldu. Son ana kadar sürdürdük. Bundan sonraki süreçte anlaşma yapılabilirse Türkiye, Katar, Afganistan bu tür adımları atabiliriz.

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