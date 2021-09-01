Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Yeni Adli Yıl Açılış Töreni’nde önemli açıklamalarda bulunuyor.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkanlar

Sadece Yargıtay'ın yeni binasına değil, önce Danıştay'ı ardından Anayasa Mahkemesi'ni bitirdik. Bunlarla ülke dünyaya mesaj veriyor.

Ankara'ya şanına yakışır bir adliye binası kazandırmaya kararlıyız.

Devletin dini adalettir. Bir devlette adalet yoksa, hangi sistemle yönetildiğinin kim tarafından yönetildiğinin önemi kalmaz. Orada sadece zulüm hüküm sürer. Adalet devletin varlığının sebebidir.

Elbette sadece büyük binalarla adalet sağlanmaz. Adaletin tesisinin garantisi, yargının bağımsızlığı ve adil kararlardır.

Adalet sistemini geliştirmek için atılan her adım bizim için değerlidir ve önemlidir.

Asıl görevlerini bir kenara bırakıp vesayet güçlerine, cuntacılara selam duranların elinde yargının nasıl bir zulüm makinesine dönüşebileceğini gördük.

Yine bir sağdan bir soldan diyerek gençleri emirle dar ağacına gönderen 12 Eylül'ü unutmadık. 28 Şubat zulmüne ortak olan sözde yargı mensuplarının sergilediği rezillik daha dün gibi gözlerimizin önündedir. Bunun son halkasını FETÖ'cü hainler sergilemiştir.

Kumpas davalarıyla adaleti kendi kirli ajanlarının aracı haline getirmeye çalışanlar milletimizi karşılarında buldular. Hangi oyunu denerlerse denesinler başaramadılar.

15 Temmuz darbe girişimi sırasında dimdik ayakta duran, görevlerini hakkıyla yerine getiren hakim ve savcılarımıza şükranlarımı sunuyorum.

Gerçekten de 15 Temmuz demokrasi tarihimizde pek çok açıdan olduğu gibi yargı kültürü bakımından da dönüm noktasıdır.

Demokrasi ve adalet nöbeti, adliye koridorlarında hemen o gece başlatılan soruşturmalarla perçinleşti. Ne yaparlarsa yapsınlar, hangi oyunları denerlerse denesinler başarılı olamadılar. Çünkü zulüm ile abad olunmaz.

Ayrıntılar geliyor...