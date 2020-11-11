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Siyaset Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Siyaset

Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

"Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes Fidan Dikim Programı"nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Gezi olaylarında sokakları yakanlar, esnafın mallarını yağmalayanlar fidan dikimimizi kötüleme yarışına girdi. Bizi eleştirenler PKK'lı teröristlerin yaktığı ormanlardan hiç bahsetmiyor." dedi.

Yeniakit Publisher
2020-11-11 12:28:00 - 2020-11-11 12:59:36

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Yerleşkesi’nde ‘Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes' fidan dikim programında konuştu.

Erdoğan, "Bu yıl 30'a yakın ülke destek veriyor. 4 kardeş ülkeyle fidan dikimi gerçekleştireceğiz. Biz tabiatla kardeş, ağaçla, çiçekle, yeşille, toprakla dost bir milletiz. Ağaca bitkiye, hayvanata değer veren onların hukukuna saygı gösteren güzel bir geleneğe sahibiz" dedi.

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