Başkan Erdoğan’dan olay Meral Akşener sözleri: HDP'den tokadı yiyince...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in başkanlık açıklamasına ilişkin çarpıcı ifadeler kullandı.

İşte Erdoğan'ın o açıklamaları:

"(İyi Parti'ye) CHP bir taraftan ittifakın bir türlü adı konamayan partisi HDP'yi bir yandan resmi ortağı bu partiyi idare etmek için adeta 40takla atıyor. HDP'nin Millet İttifakı'nın ortağı olduğu inkarı mümkün olmayan bir gerçek. İyi Parti2nin bu gerçeğe kör sağır kalarak kendi konumunu korumaya çalışması artık sürdürülebilir değildir. bu partinin başındaki hanımefendinin cumhurbaşkanlığından vazgeçip başbakanlığa talip olması da esasen bu trajik komik görüntüyle ilgilidir. HDP tarafı hanımefendinin cumhurbaşkanlığı adaylığını asla kabul etmeyeceğini zaten açıklamıştır. Yani bir anlamda HDP Millet İttifakındaki gizli ortaklık hakkını kullanarak bu hanımefendiyi veto etmiştir. Türkiye'nin CHS ile yönetildiği bundan sonra da aynı sistemle yönetilmeye devam edeceği gün gibi aşikarken hayali bir makama talip olunmasının gerisinde bu vetonun bu dayatmanın sineye çekilmesi vardır"