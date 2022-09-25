Başkan Erdoğan'dan "Neşet Ertaş" paylaşımı
Halk ozanı Neşet Ertaş'ın vefatının 10. yıldönümü dolayısıyla Twitter hesabından bir paylaşımda bulunan Başkan Erdoğan, "Vefatının 10'uncu yıl dönümünde Türk halk ozanı, gönül mimarı, 'Bozkırın Tezenesi' Neşet Ertaş ustayı hasretle ve rahmetle yad ediyorum" dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, halk ozanı Neşet Ertaş'ı vefatının 10. yılında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla andı.
Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Vefatının 10'uncu yıl dönümünde Türk halk ozanı, gönül mimarı, 'Bozkırın Tezenesi' Neşet Ertaş ustayı hasretle ve rahmetle yad ediyorum" ifadesini kullandı.