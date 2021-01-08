  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Başkan Erdoğan'dan müjde! 'Yakın tarihte açıklayacağız'
Gündem

Başkan Erdoğan'dan müjde! 'Yakın tarihte açıklayacağız'

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye'nin Uzay ve Uydu Vizyonu" konulu özel oturumunda önemli açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-01-08 14:30:00 - 2021-01-08 14:54:37
Başkan Erdoğan'dan müjde! 'Yakın tarihte açıklayacağız'

TÜRKSAT 5A uzaya fırlatıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye'nin Uzay ve Uydu Vizyonu" konulu özel oturumunda konuştu.

İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Bir yandan da ekranlarda uydumuzun fırlatılış görüntüsünü izliyoruz. Uzayda bulunan uydularımızdan 3'ü haberleşme üçü de gözlem için bulunuyor

Türkiye uzayda yörünge hakkı bulunan 30 ülkeden biridir. Türksat 5-A uydumuzla doğu yörüngesindeki haklarımızı 30 yıl boyunca güvence altına alıyoruz.

Amacımız 2022'de ülkemiz tarafından üretilen ilk haberleşme uydusu olan Türksat 6A'yı uzaydaki yerine yerleştirmektir. Önümüzdeki yıl İMECE isimli kendi üretimimiz olan yüksek çözünürlüklü gözlem uydumuzu da inşallah uzaya göndereceğiz.

Türkiye Uzay Ajansı tarafından hazırlanan Milli Uzay projemizi de yakında tarihte açıklayacağız. Önümüzdeki 10 yıl içinde ülkemize kazandıracağımız uyduları bu programda ortaya koymuş olacağız. Biz hem mikro uydu geliştirme hem de bunları uzaya gönderme konusunda yoğun hazırlık içindeyiz. Mikro uydu fırlatma tesisi kuruyoruz.

Büyük ve güçlü Türkiye hedefimizin önemli bir parçasını oluşturan uzaydaki etkinliğimizi artırma gayretimizi devam ettiriyoruz. Teknolojideki gelişmeler devletlerin işleyişinde de köklü değişimlere neden oluyor.

Dünya çevresinde dolaşan uydular işyerinden evimize kadar hayatımızın her alanında bize hizmet ediyor, yön veriyor.

Zulmü ve adaletsizliği artıran bir teknoloji ister dünyada ister uzayda olsun insanın düşmanıdır. Teknoloji alanında mücadelemizi mensubu olduğumuz kadim medeniyetin çizdiği sınırlar içinde veriyoruz.

Bu ilkeli ve onurlu duruşun bir bedeli varsa onu ödemekten çekinmiyoruz.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

ahmet

millet olarak çok sevindik bizde sandıkki çifçilerin esnafın derlerine çare buldu sandık yagın yumurtanın fiyatı düştü sandık
  • Yanıtla
Türkiye'ye karşı alacaklardı! Yunanistan'a Avrupa ülkesinden büyük şok
Dünya

Türkiye'ye karşı alacaklardı! Yunanistan'a Avrupa ülkesinden büyük şok

Akdeniz ve Ege'de başlayan gerilim sonrası harekete geçen Yunanistan, Fransa'dan Rafale F3R savaş uçakları alacaktı. İki ülke arasındaki anl..
Lukaşenko'dan iğneleyici yorum: Bunların olacağı kimin aklına gelirdi?
Gündem

Lukaşenko'dan iğneleyici yorum: Bunların olacağı kimin aklına gelirdi?

ABD'de yaşananları değerlendiren Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, "Demokrasinin beşiğinde, bunların olacağı kimin aklına gelebili..
CHP’de sapıklık sınır tanımıyor
Gündem

CHP’de sapıklık sınır tanımıyor

CHP’de taciz, tecavüz ve cinsi sapıklık vakaları adeta bir pandemiye döndü. CHP Bursa İl Başkanı İsmet Karaca’nın danışmanı Rafet Yurdakul, ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay